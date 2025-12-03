Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

 03.12.2025 - 08:20
Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για το Κίεβο, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Λαμβάνει, επίσης, χώρα σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για την Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη αντανακλά τη σταθερή πολιτική βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και να εκφράσει την αταλάντευτη στήριξη της προς την Ουκρανία.

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει την πλήρη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θέση συμβατή με τη δική μας ιστορική εμπειρία και τις σταθερές μας αρχές που πρέπει να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαίρεση. Στο πλαίσιο των συνομιλιών θα παρουσιαστούν οι κύριες προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ οι οποίες θέτουν το Ουκρανικό ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Παράλληλα, θα υπογραμμιστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το φαινόμενο της παράκαμψης κυρώσεων, καθώς και η γενικότερη αποτελεσματικότητα του διεθνούς πλαισίου κυρώσεων που προϋποθέτει κοινή στάση, διαφάνεια και συνέπεια εκ μέρους όλων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αφιχθεί στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου και μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι θα αποτίσει φόρο τιμής στους Ουκρανούς που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους, με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο «Τοίχος των Ηρώων».

Θα ακολουθήσουν κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων και διευρυμένες συνομιλίες στο Προεδρικό Μέγαρο με επίκεντρο τις ευρω-ουκρανικές σχέσεις, την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας και τη συμβολή της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ και στη συνέχεια θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ρούσλαν Στέφαντσουκ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θεσμική διάσταση των σχέσεων των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί το Ειδικό Κέντρο αποκατάστασης παιδιών που επαναπατρίζονται μετά από απαγωγή και αιχμαλωσία στις κατεχόμενες περιοχές, υπογραμμίζοντας την ανθρωπιστική διάσταση της κυπριακής στάσης απέναντι στον πόλεμο και στις επιπτώσεις του στα πλέον ευάλωτα θύματα.

Πριν από την αναχώρησή του από το Κίεβο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί, επίσης, τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, εμβληματικό μνημείο της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου κ. Δώρο Βενέζη και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 5 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαθητές δημοτικού γίνονται μικροί επιχειρηματίες: Το πιο πρωτοποριακό μάθημα στο σχολείο - Αντί για θεωρίες, μαθαίνουν να διαχειρίζονται χρήματα
Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι “κοκκινίζουν” σε πραγματικό χρόνο
Συναγερμός στη Λάρνακα: Πολίτης εντόπισε πιστόλι και χειροβομβίδες σε βαλίτσα αποβιώσαντα συγγενή του
VIDEO - Πυρκαγιά σε κηροποιείο: Πρόλαβαν τα χειρότερα, προστατεύθηκαν γειτονικές περιουσίες – Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου
Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
Χάθηκαν τα ίχνη του 23χρονου Νικόλα στη Λευκωσία – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η πρόσληψη Νταμάχου, ο Τρισκόφσκι και τ' άλλα παιδιά του σκάουτινγκ…

 03.12.2025 - 08:11
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Καβγάς της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τον Λευκό Οίκο - «Αηδιαστικό να βάζετε τραγούδια μου στις συλλήψεις μεταναστών»

 03.12.2025 - 08:36

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

  •  03.12.2025 - 08:20
ΔΗΠΑ: Συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο: Η «πρόταση» Νικόλα που δεν έφτασε ποτέ, η επιστολή Γιακουμή και τα ανοιχτά μέτωπα

ΔΗΠΑ: Συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο: Η «πρόταση» Νικόλα που δεν έφτασε ποτέ, η επιστολή Γιακουμή και τα ανοιχτά μέτωπα

  •  03.12.2025 - 06:39
VIDEO - Αδιανόητο περιστατικό: Συμμάζευε το σπίτι του νεκρού του πατέρα στη Λάρνακα όταν βρήκε το όπλο και τις χειροβομβίδες

VIDEO - Αδιανόητο περιστατικό: Συμμάζευε το σπίτι του νεκρού του πατέρα στη Λάρνακα όταν βρήκε το όπλο και τις χειροβομβίδες

  •  03.12.2025 - 09:00
Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

  •  03.12.2025 - 08:53
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Παγίδα e-mail κόστισε σχεδόν 10.000 δολάρια σε εταιρία στη Λεμεσό – Προειδοποιεί η Αστυνομία

Παγίδα e-mail κόστισε σχεδόν 10.000 δολάρια σε εταιρία στη Λεμεσό – Προειδοποιεί η Αστυνομία

  •  03.12.2025 - 07:50
Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

Σκόνη, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

  •  03.12.2025 - 06:20
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

  •  03.12.2025 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα