Η TOYOTA GAZOO Racing ολοκλήρωσε μια καθόλα επιτυχημένη χρονιά στο WRC

 01.12.2025 - 12:59
Η TOYOTA GAZOO Racing ολοκλήρωσε μια καθόλα επιτυχημένη χρονιά στο WRC

Μια άκρως επιτυχημένη χρονιά ολοκλήρωσε η ομάδα της Toyota Gazoo Racing στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Μετά την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών, ήρθε και η σειρά του πρωταθλήματος των οδηγών. Ο Sébastien Ogier έγραψε ξανά ιστορία αφού στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας ο Γάλλος κατέκτησε τον ένατο του τίτλο της καριέρας του. Ένα επίτευγμα που τον ανεβάζει στην κορυφή, ισοφαρίζοντας τον Sébastien Loeb.

Το Ράλι της Σαουδικής Αραβίας αποτέλεσε τον ιδανικό δραματικό επίλογο της σεζόν. Οι Ogier και Evans, δύο διαφορετικές οδηγικές φιλοσοφίες μέσα στην ίδια ομάδα, βρέθηκαν αντιμέτωποι όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις ίδιες τις σκληρές συνθήκες που επικρατούσαν στις ειδικές διαδρομές.

Ο Elfyn Evans έφτασε στη Σαουδική Αραβία με προβάδισμα τριών βαθμών. Όμως, την Παρασκευή το πρωί, μία αλλαγή ελαστικού του κόστισε 1’40’’. Λίγες ώρες μετά ήταν η σειρά του Ogier να χάσει χρόνο λόγω πτώσης πίεσης ελαστικού. Η μεταξύ τους μάχη πήρε φωτιά: πριν από τη Super Saturday, τους χώριζε ουσιαστικά μόλις ένας βαθμός. Το πρωινό της Κυριακής, η διαφορά τους ήταν 0,1s. Η προτελευταία ειδική της ημέρας, μήκους 33,28 km ήταν καθοριστική. Ο Ogier ήταν 7,9s ταχύτερος, και ανέβηκε τρίτος. Ο Evans απάντησε με μια εξαιρετική εμφάνιση στην Power Stage, κερδίζοντας την ειδική με +7,2 δευτερόλεπτα, όμως ο Ogier διατήρησε το προβάδισμα και κλείδωσε τον τίτλο.

Συνολικά φέτος πέτυχε έξι νίκες και δέκα βάθρα σε έντεκα συμμετοχές. Από τη μεριά της η Toyota, στα τελευταία επτά χρόνια που συμμετέχει το θεσμό κατάφερε να πετύχει 6 τίτλους οδηγών / συνοδηγών και τέσσερα triple-crown σε 5 χρόνια (Οδηγοί + Συνοδηγοί + Κατασκευαστές). Για τον συνοδηγό Vincent Landais ήταν ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος. Για τον Ogier, ο τρίτος με Toyota. Και όλα αυτά μετά την απόφαση του Γάλλου να εγκαταλείψει την πλήρη αγωνιστική δράση, να περιορίσει τη παρουσία του και να επιλέγει επιλεκτικά ράλι.

Ο Elfyn Evans, μπορεί να μην σήκωσε φέτος το τρόπαιο, όμως η χρονιά του ήταν υποδειγματική. Τερμάτισε στην εξάδα σε κάθε έναν από τους 14 αγώνες, σημείωσε δύο νίκες και έξι ακόμη βάθρα.

Ο Kalle Rovanperä είχε μαθηματικές πιθανότητες τίτλου. Έπρεπε να καλύψει 24 βαθμούς. Όμως ένα κλατάρισμα την πρώτη μέρα έσβησε τις όποιες ελπίδες. Τερμάτισε τελικά έβδομος, όμως αυτό που μένει δεν είναι η θέση αλλά το δικό του μέλλον. Ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία εγκαταλείπει προσωρινά το WRC για να περάσει στα μονοθέσια με την υποστήριξη της Toyota.

Ο Sami Pajari ολοκλήρωσε την πρώτη του πλήρη χρονιά στη Rally1 με την καλύτερη του εμφάνιση μέχρι τώρα, ανεβαίνοντας από την 7η στη 4η θέση την τελευταία ημέρα του αγώνα. Αντίθετα, ο Takamoto Katsuta πάλεψε για το βάθρο, όμως μια έξοδος τον έριξε τελικά στην πέμπτη θέση.

Στην κατηγορία WRC2, οι Solberg / Edmondson σφράγισαν μια τρομερή χρονιά ως κορυφαίο πλήρωμα Rally2 σε 9 αγώνες, και το 2026 ανεβαίνουν στο Rally1.

 

Τελική κατάταξη

1 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) 3h21m17.3s

2 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +54.7s

3 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +1m03.3s

4 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m51.7s

5 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +1m59.9s

6 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +3m43.9s

7 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) +5m31.5s

8 Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) +7m07.2s

9 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +8m30.5s

10 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) +10m00.6s

(Results as of 14:20 on Saturday, for the latest results please visit www.wrc.com)

 

Βαθμολογία Οδηγών:

1 Sébastien Ogier 293 points

2 Elfyn Evans 289

3 Kalle Rovanperä 256

4 Ott Tänak 216

5 Thierry Neuville 194

6 Takamoto Katsuta 122

7 Adrien Fourmaux 115

8 Sami Pajari 107

9 Oliver Solberg 71

10 Grégoire Munster 40

 

Βαθμολογία Κατασκευαστών:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 735 points

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 511

3 M-Sport Ford World Rally Team 205

4 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 158

