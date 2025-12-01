Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρίχνει τις τιμές της γνωστή αεροπορική εταιρεία μόνο για σήμερα - Έκπτωση για τη «Cyber Monday» και σε επιλογή θέσης

 01.12.2025 - 13:06
Ρίχνει τις τιμές της γνωστή αεροπορική εταιρεία μόνο για σήμερα - Έκπτωση για τη «Cyber Monday» και σε επιλογή θέσης

Η Wizz Air γιορτάζει τη Cyber Monday! Οι ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση μέσω της εφαρμογής WIZZ και του wizzair.com μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση έως 15% στις πρόσθετες υπηρεσίες τους, όπως επιλογή θέσης, αποσκευές και WIZZ Priority κατά τη διάρκεια της κράτησης και έως 25% μετά την ολοκλήρωση της κράτησης .

Το Cyber Monday προσθέτει μια επιπλέον στρώση αξίας σε αυτή την εμπειρία. Μόλις οι χρήστες βρουν τη διαδρομή που τους ταιριάζει, μπορούν να εξασφαλίσουν έναν μειωμένο ναύλο με λίγες μόνο κινήσεις. Αν σκεφτόσασταν να αγοράσετε θέσεις με περισσότερο χώρο για τα πόδια ή να απολαύσετε την προτεραιότητα, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή.

Πέρα από την έκπτωση, η εφαρμογή επιτρέπει στους επιβάτες να διαχειρίζονται ψηφιακά κάθε βήμα του ταξιδιού τους, από την προσθήκη υπηρεσιών μέχρι τον έλεγχο στοιχείων στο δρόμο, δημιουργώντας μια ομαλή και πλήρως ψηφιακή εμπειρία.

Η προσφορά Cyber Monday ισχύει μόνο για σήμερα και αποκλειστικά για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του wizzair.com ή της εφαρμογής WIZZ.

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σήμερα το πρωί κοντά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην παραλιακή περιοχή Πάφου με την Αστυνομία να αποκλείει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπή, που ήταν άστεγη.

