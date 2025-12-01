Ρίχνει τις τιμές της γνωστή αεροπορική εταιρεία μόνο για σήμερα - Έκπτωση για τη «Cyber Monday» και σε επιλογή θέσης

Το Cyber Monday προσθέτει μια επιπλέον στρώση αξίας σε αυτή την εμπειρία. Μόλις οι χρήστες βρουν τη διαδρομή που τους ταιριάζει, μπορούν να εξασφαλίσουν έναν μειωμένο ναύλο με λίγες μόνο κινήσεις. Αν σκεφτόσασταν να αγοράσετε θέσεις με περισσότερο χώρο για τα πόδια ή να απολαύσετε την προτεραιότητα, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή.

Πέρα από την έκπτωση, η εφαρμογή επιτρέπει στους επιβάτες να διαχειρίζονται ψηφιακά κάθε βήμα του ταξιδιού τους, από την προσθήκη υπηρεσιών μέχρι τον έλεγχο στοιχείων στο δρόμο, δημιουργώντας μια ομαλή και πλήρως ψηφιακή εμπειρία.

Η προσφορά Cyber Monday ισχύει μόνο για σήμερα και αποκλειστικά για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του wizzair.com ή της εφαρμογής WIZZ.