Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η γυναίκα δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα» ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, από εξετάσεις που διενήργησαν οι Αρχές στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα ήταν ημίγυμνή και είχε δίπλα της μια βαλίτσα.

Όπως αναφέρεται η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να εντοπίσει τα στοιχεία της ταυτότητας της.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη σορό της.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ