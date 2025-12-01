Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

 01.12.2025 - 11:30
Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σήμερα το πρωί κοντά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην παραλιακή περιοχή Πάφου με την Αστυνομία να αποκλείει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπή, που ήταν άστεγη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η γυναίκα δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα» ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, από εξετάσεις που διενήργησαν οι Αρχές στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα ήταν ημίγυμνή και είχε δίπλα της μια βαλίτσα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Όπως αναφέρεται η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να εντοπίσει τα στοιχεία της ταυτότητας της.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη σορό της.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ανείπωτος εφιάλτης» για χήρα από την Βρετανία: Ανακάλυψε ότι η καρδιά του συζύγου της είχε αφαιρεθεί μετά τον θάνατό του στην Κύπρο

 01.12.2025 - 11:20
Επόμενο άρθρο

Ψάχνετε δουλειά; O ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέες θέσεις εργασίας με υψηλές αμοιβές – Όλες οι λεπτομέρειες

 01.12.2025 - 11:38

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

  •  01.12.2025 - 11:30
Σκληραίνει το πολιτικό παιχνίδι: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ανεβάζουν τους τόνους κατά Χριστοδουλίδη - Τριγμοί και αβεβαιότητα στη ΔΗΠΑ

Σκληραίνει το πολιτικό παιχνίδι: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ανεβάζουν τους τόνους κατά Χριστοδουλίδη - Τριγμοί και αβεβαιότητα στη ΔΗΠΑ

  •  01.12.2025 - 12:19
Πότε θα καταβληθούν μισθοί, συντάξεις και 13ος για τον Δημόσιο Τομέα

Πότε θα καταβληθούν μισθοί, συντάξεις και 13ος για τον Δημόσιο Τομέα

  •  01.12.2025 - 11:14
«Πράσινο» Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Νομικών για τροποποίηση νόμου περί διαδηλώσεων

«Πράσινο» Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Νομικών για τροποποίηση νόμου περί διαδηλώσεων

  •  01.12.2025 - 12:46
«Ανείπωτος εφιάλτης» για χήρα από την Βρετανία: Ανακάλυψε ότι η καρδιά του συζύγου της είχε αφαιρεθεί μετά τον θάνατό του στην Κύπρο

«Ανείπωτος εφιάλτης» για χήρα από την Βρετανία: Ανακάλυψε ότι η καρδιά του συζύγου της είχε αφαιρεθεί μετά τον θάνατό του στην Κύπρο

  •  01.12.2025 - 11:20
Ψάχνετε δουλειά; O ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέες θέσεις εργασίας με υψηλές αμοιβές – Όλες οι λεπτομέρειες

Ψάχνετε δουλειά; O ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέες θέσεις εργασίας με υψηλές αμοιβές – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  01.12.2025 - 11:38
Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

  •  01.12.2025 - 12:29
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα