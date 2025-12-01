Σκληραίνει το πολιτικό παιχνίδι: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ανεβάζουν τους τόνους κατά Χριστοδουλίδη - Τριγμοί και αβεβαιότητα στη ΔΗΠΑ

Με τον προεκλογικό κύκλο να ανοίγει επίσημα και το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει επικίνδυνα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ περνούν σε νέα φάση επιθετικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Το Σάββατο καταγράφηκαν δύο σημαντικές κομματικές στιγμές, που φανερώνουν την προεκλογική διάταξη μάχης: Η ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, στο εκλογικό συνέδριο της ΟΝΕ και η επαρχιακή συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου υπό τον ΓΓ του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου.

Από την άλλη πλευρά, στη ΔΗΠΑ επικρατεί πολιτική ομίχλη και έντονη νευρικότητα, με το κόμμα να καλείται να αντιμετωπίσει εσωτερικές ρωγμές και φημολογούμενες διεργασίες συνεργασίας που προκαλούν αναταράξεις.

ΔΗΣΥ: Από τη συσπείρωση στην επίθεση — «Αρκετά με τη λάσπη και την τοξικότητα»

Η Αννίτα Δημητρίου εμφανίστηκε αποφασισμένη να ανακτήσει τον πολιτικό χώρο που εκτιμά ότι χάνει ο ΔΗΣΥ λόγω της κυβερνητικής διαχείρισης. Από το βήμα της ΟΝΕ έστειλε μήνυμα συσπείρωσης, συνοδευόμενο από μια δόση αυτοκριτικής για τη μειωμένη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν έμεινε εκεί. Στρέφοντας τα πυρά της προς το Προεδρικό, έθεσε την κυβέρνηση στο επίκεντρο σκληρής κριτικής. Περιέγραψε ένα περιβάλλον «διάχυτης απογοήτευσης» και μία εξουσία που, όπως υποστήριξε, «αδυνατεί να προχωρήσει με αποφασιστικότητα», εγκλωβισμένη σε «κρυψίνοια και φοβικότητα». Η Αννίτα Δημητρίου, προειδοποίησε ότι αυτή η εικόνα τροφοδοτεί τάσεις τιμωρίας του πολιτικού συστήματος και δίνει χώρο σε λαϊκιστές και δημαγωγούς.

Επανέφερε, ταυτόχρονα, το αφήγημα περί κυβερνητικού έργου του ΔΗΣΥ της προηγούμενης δεκαετίας, από την οικονομική διάσωση μέχρι το ΓεΣΥ και τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, προβάλλοντας το κόμμα ως τον μόνο σταθερό και υπεύθυνο πόλο απέναντι στα σημερινά αδιέξοδα.

Στο μέτωπο με το ΑΚΕΛ, ανέβασε εξίσου τους τόνους. Κατηγόρησε το κόμμα για «πρακτικές διαστρέβλωσης» και έκανε ονομαστική αναφορά στον βουλευτή Χρίστο Χριστοφίδη, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες του δεν επιβεβαιώθηκαν, φτάνοντας στο σημείο-όπως είπε-να αμφισβητήσει ο ίδιος το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, στην οποία προσέφυγε.

Η κορύφωση της επιθετικής γραμμής ήρθε όμως στο «ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ» του ΣΙΓΜΑ, όπου η Αννίτα Δημητρίου έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα:

«Αρκετά με τα κουτσομπολιά. Αρκετά με τη λάσπη και την τοξικότητα. Θέλω πραγματική πολιτική συζήτηση ενόψει των βουλευτικών εκλογών».

Με αυτή τη δήλωση, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιχειρεί όχι μόνο να απαντήσει στις επικρίσεις αλλά και να ανακτήσει τον έλεγχο του δημόσιου διαλόγου, θέτοντας το δίλημμα της αναμέτρησης:Λαϊκισμός ή σοβαρότητα, ισοπέδωση ή σχεδιασμός, ανευθυνότητα ή υπευθυνότητα.

ΑΚΕΛ: Πίεση στην κυβέρνηση στο Κυπριακό και αιχμηρή κοινωνική ατζέντα

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, το ΑΚΕΛ επιχειρεί να υψώσει δικό του πολιτικό ανάχωμα, αξιοποιώντας τη συγκυρία των εξελίξεων στο Κυπριακό. Ο ΓΓ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, μίλησε σε μια πολυπληθή συνδιάσκεψη στην Αμμόχωστο, μεταφέροντας μήνυμα ότι η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις εκλογές συνδέεται άμεσα με την υπόθεση της λύσης.

Ο κ. Στεφάνου κάλεσε «όλους όσοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης» να στηρίξουν το ΑΚΕΛ, παρουσιάζοντας το κόμμα ως τη μοναδική δύναμη με σταθερή, καθαρή και συνεπή θέση υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων στη βάση της ΔΔΟ. Ταυτόχρονα αξιοποίησε το αποτέλεσμα στις εκλογές της τουρκοκυπριακής κοινότητας για να τονίσει ότι οι Τουρκοκύπριοι έστειλαν μήνυμα στήριξης της ομοσπονδίας, αυξάνοντας την πολιτική πίεση προς το Προεδρικό να εγκαταλείψει-κατά την άποψή του-την ακινησία.

Σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το ΑΚΕΛ έθεσε στο στόχαστρο την ακρίβεια, την αύξηση των ανισοτήτων και την αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας. Με αιχμηρή γλώσσα, ο ΓΓ μίλησε για «αυθαιρεσία των τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων» και υπογράμμισε ότι μόνο ένα ισχυρό ΑΚΕΛ μπορεί να φέρει πολιτικές υπέρ των πολλών.

Η τακτική του ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη: Διπλή πίεση προς την κυβέρνηση -στο Κυπριακό και στην οικονομία- με στόχο να εμφανιστεί ως η προοδευτική, κοινωνική απάντηση στο «κενό πολιτικής βούλησης» που αποδίδει στο Προεδρικό.

ΔΗΠΑ: Σύννεφα, φήμες και αναζήτηση πυξίδας

Ενώ τα δύο μεγάλα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ πολώνονται, στη ΔΗΠΑ επικρατεί θολό τοπίο. Η επιστολή του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή προς τον Πρόεδρο του κόμματος, Μάριο Καρογιάν, για πιθανές βολιδοσκοπήσεις ή συζητήσεις με το ΔΗΚΟ, άνοιξε νέο κύκλο εσωστρέφειας.

Ο κ. Γιακουμή δήλωσε ότι έμαθε για τις φήμες από δημοσιεύματα, σε μια αποστροφή που δείχνει σοβαρό έλλειμμα εσωτερικής λειτουργίας. Η άμεση αντίδραση Καρογιάν, που συγκάλεσε τα συλλογικά όργανα για την ερχόμενη Τετάρτη, καταδεικνύει ότι το θέμα είναι υπαρκτό και απειλεί την πολιτική συνοχή του κόμματος.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, αναμένεται να ανοίξουν όλα τα μέτωπα:

– Αν πράγματι υπήρξαν επαφές με το ΔΗΚΟ,

– Τι ενώνει και τι χωρίζει τα δύο κόμματα,

– Ποια θα είναι η προεκλογική στρατηγική,

– Αν ο Μάριος Καρογιάν θα είναι τελικά υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές.

Η ΔΗΠΑ βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις. Χωρίς καθαρή στρατηγική και με τη συζήτηση περί συνεργασιών να φουντώνει, το κόμμα κινδυνεύει να εισέλθει στην προεκλογική περίοδο με ανοιχτές εσωτερικές πληγές.