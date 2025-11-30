Αννίτα: «Ο ΔΗΣΥ υπεύθυνη πολιτική δύναμη απέναντι στα διλήμματα της εποχής»

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 30.11.2025 - 12:10
Μήνυμα συσπείρωσης, αυτοκριτικής αλλά και αποφασιστικότητας, έστειλε το Σάββατο από το βήμα του εκλογικού συνεδρίου της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ) η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία τόνισε πως το κόμμα της παραμένει «η μόνη μεγάλη, σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη» απέναντι στα κρίσιμα διλήμματα της εποχής.

Κατά την ομιλία της, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι «η Κύπρος δεν θα φτάσει ποτέ εκεί που αξίζει, χωρίς την απελευθέρωση του 100% της επιστημονικής δυναμικής της χώρας», κάνοντας ανοικτή παραδοχή πως «ούτε η πολιτεία, ούτε και η παράταξη» αξιοποίησαν επαρκώς τους νέους επιστήμονες.

Προανήγγειλε σειρά συναντήσεων με τη νέα ηγεσία της ΟΝΕ, για ενίσχυση της συνεργασίας και ενσωμάτωση των εισηγήσεων τους στις πολιτικές του κόμματος.

Στρέφοντας τα πυρά της προς την κυβέρνηση, έκανε λόγο για «διάχυτη απογοήτευση των πολιτών» και μια εξουσία που «αδυνατεί να προχωρήσει με αποφασιστικότητα», καλλιεργώντας -όπως είπε- «κρυψίνοια και φοβικότητα που οδηγεί σε λάθη».

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η αίσθηση ότι «τίποτα δεν αλλάζει» τροφοδοτεί την τάση τιμωρίας του πολιτικού συστήματος, προς όφελος «δημαγωγών και λαϊκιστών».

Υπενθύμισε το ιστορικό έργο των κυβερνήσεων του ΔΗΣΥ, από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την έξοδο από τη χρεοκοπία μέχρι την εφαρμογή του ΓεΣΥ, την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μείωση της στρατιωτικής θητείας.

«Εμείς πράττουμε εκεί που άλλοι φωνασκούν», ανέφερε η κ. Δημητρίου, για να προσθέσει ότι ο ΔΗΣΥ  «σήκωσε την Κύπρο πάνω από αδιέξοδα» και συνεχίζει να αποτελεί «ανάχωμα στην παρακμή και τον λαϊκισμό».

Η Αννίτα Δημητρίου άσκησε κριτική στο ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι χρησιμοποιεί πρακτικές που οδηγούν σε διαστρεβλώσεις και αβάσιμες καταγγελίες.

Ειδική αναφορά έκανε στον Βουλευτή Χρίστο Χριστοφίδη, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες του δεν επιβεβαιώθηκαν και ότι τελικά αμφισβήτησε ο ίδιος το πόρισμα της Αρχής, στην οποία απευθύνθηκε.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις συνέπειες της ανόδου της ακροδεξιάς, η οποία -όπως είπε- στηρίζεται στον φόβο και στη μισαλλοδοξία, καθώς και για την εμφάνιση νέων μικρών κομμάτων που, κατά την άποψή της, εκφράζουν κυρίως «προσωπικές επιδιώξεις».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έθεσε ξεκάθαρα τα διλήμματα που θεωρεί ότι θα κρίνουν την επερχόμενη εκλογική μάχη. «Λαϊκισμός ή σοβαρότητα; Ισοπέδωση ή πολιτικός σχεδιασμός; Ανευθυνότητα ή υπεύθυνες πολιτικές;», είπε.

Κάλεσε τη βάση του κόμματος να παραμείνει ενωμένη και δεσμεύτηκε να βρεθεί «σε κάθε χωριό και κάθε γειτονιά» για να μεταφέρει τα μηνύματα του ΔΗΣΥ.

«Το διακύβευμα δεν είναι η εκλογική νίκη, είναι το μέλλον της χώρας», τόνισε.

Καταλήγοντας διεμήνυσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός «δεν λυγίζει, αντέχει στα δύσκολα και θα κερδίσει τις εκλογές» με όραμα, έργο και αποφασιστικότητα.

Κατά το συνέδριο, την σκυτάλη παρέδωσε ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΟΝΕ Γιώργος Παναγιώτου στον νέο επικεφαλής της οργανώσης Γιώργο Διογένους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ 

