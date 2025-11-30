Βουλευτικές 2026: Μπαίνει στη μάχη το ΑΚΕΛ - Επικύρωσε το ψηφοδέλτιο - Όλα τα ονόματα

Με ενθουσιασμό, ενότητα και αισιοδοξία, το ΑΚΕΛ μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών του Μάη 2026 με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που αγκαλιάζει τον κόσμο του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς, αλλά και κάθε προοδευτικό Κύπριο και Κύπρια.

Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ που επικύρωσε ομόφωνα το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία για τις βουλευτικές εκλογές του Μάη 2026. Το ψηφοδέλτιο διαμορφώθηκε μέσα από μια πλατιά δημοκρατική διαδικασία, με τη συμμετοχή χιλιάδων μελών και φίλων του ΑΚΕΛ που είχαν την ευκαιρία να υποδείξουν και να υποβάλουν υποψηφιότητες. Η διαδικασία συνεχίστηκε με εκλογικές διαδικασίες σε κάθε επαρχία μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν, με μυστική ψηφοφορία, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες και η σημερινή επικύρωση από την Κ.Ε. ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε πανηγυρικό κλίμα.

Το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία απαρτίζεται από ανθρώπους έντιμους, ικανούς κι έτοιμους να εργαστούν μέσα κι έξω από τη Βουλή για τις διεκδικήσεις και τις αξίες της Αριστεράς, για τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας. Έχει τη σφραγίδα μιας μεγάλης αύξησης στη συμμετοχή γυναικών και νέων ανθρώπων, συνδυάζει την εμπειρία και την ανανέωση και εκφράζει τη συμπόρευση του ΑΚΕΛ, της Αριστεράς και της Κοινωνικής Συμμαχίας. Χαρακτηριστικά, το 70% των υποψηφίων διεκδικεί για πρώτη φορά, η συμμετοχή των γυναικών αυξήθηκε στο 38%, το 20% των υποψηφίων προέρχονται από την Κοινωνική Συμμαχία ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων είναι τα 43 έτη, με υποψήφιους από 23 μέχρι 65 ετών.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΗ 2026

Λευκωσία

1. Στεφάνου Στέφανος: Είναι 60 ετών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.

2. Ανδρέου Μαρίνα: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από το Κοντεμένο Κερύνειας και διαμένει στον Στρόβολο. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός και Εικαστικός. Είναι Επικεφαλής του Γραφείου του ΑΚΕΛ για Άτομα με Αναπηρία και αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

3. Αργυρίδης Μάριος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από τη Γαλάτα και διαμένει στον Αρχάγγελο Λακατάμειας. Είναι Λογιστής και Σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λακατάμειας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας.

4. Δαμιανού Άριστος: Είναι 53 χρονών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

5. Ευαγόρου Ελένη: Είναι 37 χρονών, κατάγεται από τον Φαρμακά και διαμένει στο Τσέρι. Είναι Διευθύνουσα Προγραμμάτων του ΣΥΚΕΣΟ και Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας. Είναι Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας της ΠΟΓΟ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

6. Θωμά Θωμάς: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από το Καλό Χωριό και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Λευκωσίας – Κερύνειας και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στον Δήμο Λακατάμειας.

7. Κούλας Σεβήρος. Είναι 35 χρονών, κατάγεται από την Αγλαντζιά και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας.

8. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από το Ακάκι και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Δημοσιογράφος. Είναι Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί». Έχει εθελοντική και κοινωνική δράση εντός και εκτός Κύπρου.

9. Κωνσταντίνου Χριστίνα: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τη Λεμεσό και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ηθοποιός, Σεναριογράφος, Εμψυχώτρια Θεατρικών Εργαστηρίων και Καθηγήτρια Ορθοφωνίας και Ελληνικών σε ξενόγλωσσους. Είναι Γραμματέας της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.

10. Λουκαΐδης Γιώργος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από το Πυρόι Λευκωσίας και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία και Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

11. Μάτσας Ορέστης: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

12. Πολυκάρπου Χάρης: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Εργάζεται ως Οικονομολόγος στην Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

13. Τριμιθιώτη Μαριλένα: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από τη Λευκωσία και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο. Είναι μέλος του Τομέα Υγείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Κλάδου Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑΣΥΔΥ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ.

14. Χαραλάμπους Βάκης: Είναι 39 χρονών, κατάγεται και διαμένει στο Δάλι. Είναι Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών.

15. Χατζηανδρέου Άντρη Δρ.: Είναι 44 χρονών, κατάγεται και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Καλλιτέχνης – Πιανίστα, Διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου Λεμεσού. Είναι Καθηγήτρια Πιάνου και Εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας. Είναι Εθνική Αντιπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Διαφορετικότητας. Συμμετέχει στην Κοινωνική Συμμαχία.

16. Χατζηπαύλου (Λιασή) Αυγή: Είναι 36 χρονών, κατάγεται και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Μουσικός – καθηγήτρια πιάνου, φωνητικής και ανώτερων θεωρητικών. Εργάζεται σε Μουσικό Τμήμα Ωδείου.

17. Χριστοφίδης Χρίστος: Είναι 51 χρονών, κατάγεται από τη Μόρφου και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

18. Χρυσάνθου Κωνσταντίνα: Είναι 25 χρονών, κατάγεται από τον Λάρνακα της Λαπήθου και διαμένει στο Δάλι. Είναι Δικηγόρος / Νομικός. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ.

19. Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα: Είναι 23 χρονών. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο University of Oxford. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και μέλος της Γραμματείας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ. Έχει πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

Λεμεσός

1. Αχιλλέας Αχιλλέως: Είναι 44 ετών, κατάγεται από το Άρσος και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρεία πληροφορικής. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

2. Γαβριήλ Γαβριήλ (Λάκης): Είναι 58 ετών, κατάγεται από το Κοιλάνι και διαμένει Λεμεσό. Είναι εκπαιδευτικός. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού Πληροφορικής.

3. Γεωργίου Αντώνης: Είναι 63 ετών, κατάγεται από την Αμαργέτη και διαμένει Λεμεσό. Αφυπηρέτησε από τις τάξεις της Αστυνομίας με το βαθμό του Ανώτερου Αξιωματικού. Κατέχει δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

4. Ιωάννου Αργεντούλα: Είναι 62 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως δικηγόρος, σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Είναι μέλος Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου

Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με μεταπτυχιακούς τίτλους στο Εμπορικό Δίκαιο και στις σπουδές Φύλου.

5. Καυκαλιάς Μιχάλης: Είναι 49 ετών, κατάγεται από τη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΛ και μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ.

6. Μιχαηλίδου Χρίστου Φωτεινή: Είναι 46 ετών, κατάγεται από τη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως δικηγόρος. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι μέλος της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.

7. Νικολάου Μαρίνα: Είναι 39 ετών, κατάγεται από το Πελένδρι και διαμένει στα Πολεμίδια. Είναι βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Λεμεσού. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ. Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

8. Στέλιου Μέλανη: Είναι 49 ετών, κατάγεται από τη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως ηθοποιός. Στην καλλιτεχνική της πορεία συνεργάστηκε με διάφορα θέατρα ενώ είχε την επιμέλεια και την ευθύνη παραγωγής ντοκιμαντέρ, εκπομπών, φεστιβάλ και συναυλιών. Είναι Επικεφαλής της Παγκύπριας Συντονιστικής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

9. Χατζηστυλλής Γιώργος: Είναι 36 ετών, γεννήθηκε στη Λεμεσό και διαμένει στο Αρμενοχώρι. Εργάζεται ως δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.

10. Χρίστου Δανάη: Είναι 44 ετών, γεννήθηκε στη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως ηθοποιός. Για 16 χρόνια διακρίνεται με συνεχείς παρουσίες σε κυπριακές σειρές, με βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Υπήρξε δημιουργός και καλλιτεχνική διευθύντρια μουσικής σκηνής ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει δικές της παραγωγές.

11. Χρίστου Εφραίμ: Είναι 23 ετών, γεννήθηκε στο Φοινί όπου και διαμένει. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Οικονομικών. Είναι λαϊκός ποιητής. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή «Ρίζα, η καρκιά μου». Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

12. Ψαράς Απόστολος: Είναι 47 ετών, γεννήθηκε στο Βερολίνο και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως καθηγητής Χημείας. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Επαρχίας Λεμεσού. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ στον Δήμο Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας και μεταπτυχιακού στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.

Αμμόχωστος

1. Γαβριήλ Γιαννάκης: Είναι 64 ετών και κατάγεται από την Δερύνεια όπου και διαμένει. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Αμμοχώστου.

2. Γερολέμου Αναστασία: Είναι 59 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στη Λακατάμεια. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγκαστινας.

3. Ζυμαράς Αντώνης: Είναι 34 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στην Αραδίππου. Eίναι Διευθυντής σε οικογενειακή επιχείρηση.

4. Κέττηρος Νίκος: Είναι 51 ετών, κατάγεται από τη Λύση και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

5. Κουκουμάς Γιώργος: Είναι 42 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου και Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ.

6. Κουννής Ανδρέας: Είναι 43 ετών, κατάγεται από την Καλοψίδα και διαμένει στο Ξυλοφάγου. Είναι Γ.Γ. της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και Γραμματέας του Εθνικού Δικτύου ενάντια στη Φτώχεια.

7. Κωνσταντίνου Καλαθάς Κώστας: Είναι 56 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στο Μενεού. Είναι Οδοντίατρος – Ειδικός Γναθοχειρούργος.

8. Νικολάου Φλώρος: Είναι 63 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων.

9. Παρασκευά Κωνσταντίνα: Είναι 34 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Εργάζεται ως οπτικός/ οπτομέτρης.

10. Σοφοκλέους Νικολέττα: Είναι 45 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου ΑΕΖ Ζακακίου.

11. Χατζηγεωργίου Σταύρος: Είναι 29 ετών, κατάγεται από την Αχερίτου και την Καλοψίδα και διαμένει στο Φρέναρος. Είναι αιγοπροβατοτρόφος και επαγγελματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ. Είναι Γραμματέας του Δ.Σ. Ολυμπιάς Φρενάρους.

Λάρνακα

1. Ξιούρουππα Πανίκκος: Είναι 57 ετών, κατάγεται από την Αραδίππου και διαμένει στη Λάρνακα. Εργάστηκε στη CYTA. Είναι επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας Λάρνακας και Πρόεδρος του ιδρύματος «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΖΩΗΣ».

2. Πασιουρτίδης Ανδρέας: Είναι 41 ετών, κατάγεται από τα Περβόλια Λάρνακας και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα. Είναι Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος.

3. Στυλιανού Μάριος: Είναι 46 ετών, κατάγεται από τη Λάρνακα, όπου και διαμένει. Είναι Εκπαιδευτικός. Είναι Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

4. Τζιωνή Ελένη: Είναι 39 ετών, κατάγεται από την Αθηένου, όπου και διαμένει. Είναι Δικηγόρος. Είναι μέλος του Δ.Σ. του σωματείου Ένωση Νεολαίας Αθηένου

5. Χαραλάμπους Φωτεινή: Είναι 28 ετών, κατάγεται από τον Μαζωτό, όπου και διαμένει. Είναι Επαρχιακή Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λάρνακας. Είναι νομικός.

6. Χριστοδούλου Πωλίνα: Είναι 45 ετών, κατάγεται από την Ορμήδεια και διαμένει στην Αραδίππου. Είναι Δικηγόρος. Είναι Γραμματέας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας.

Πάφος

1. Θεοφάνους Μαριέλλα: Είναι 36 ετών, κατάγεται και διαμένει στην Πάφο. Είναι Δικηγόρος. Είναι Δημοτική Σύμβουλος του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στο Δήμο Πάφου, Γενική Γραμματέας του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ Πάφου και Βοηθός Γραμματέα του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου (Ε.Σ.Σ.Ε.Π). Εργάστηκε στην Αντιπροσωπεία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι διαμεσολαβήτρια στην εναλλακτική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Προέρχεται από τον χώρο της Κοινωνικής Συμμαχίας.

2. Νικολάου Αντρέας: Είναι 24 ετών, κατάγεται από την Χλώρακα και διαμένει στην Πέγεια. Έχει σπουδές στη νομική και είναι Διευθυντής προσωπικού σε ιδιωτική εταιρεία. Είναι Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Πάφου.

3. Σαββίδης Νίκος: Είναι 53 ετών, κατάγεται από την Επισκοπή και διαμένει στην Καλλέπεια. Είναι επαγγελματικό στέλεχος της ΠΕΟ, Επαρχιακός Γραμματέας του Τμηματικού Συμβουλίου της ΠΕΟ Πάφου, Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΥΞΚΑ – ΠΕΟ και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ. Είναι μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΚΑ Πάφου και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής του ΣΟΔΑΠ. Είναι Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου.

4. Σκούρου Γιώργος: Είναι 29 ετών, κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στα Κονιά. Είναι απόφοιτος φαρμακευτικής. Είναι επαγγελματικό στέλεχος της ΕΔΟΝ, Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Πάφου και μέλος και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Είναι Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου και μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης.

5. Φακοντής Βαλεντίνος: Είναι 40 ετών, κατάγεται από την Γεροσκήπου και την Χλώρακα και διαμένει στη Γεροσκήπου. Είναι Πολιτικός Μηχανικός. Είναι Μέλος της Κ.Ε του ΑΚΕΛ και βουλευτής.

Κερύνεια

1. Κωνσταντίνου Κωστάκης (Παγδατή): Είναι 65 ετών, κατάγεται από τον κατεχόμενο Καραβά και διαμένει στον Αρχάγγελο της Λακατάμειας. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Καραβά, Αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «Ο Καραβάς». Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καραβά. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κερύνειας του ΑΚΕΛ.

2. Λουκά Αβραάμ: Είναι 37 ετών, προέρχεται από την Μαρωνίτικη κοινότητα και κατάγεται από την κατεχόμενη Καρπασία και διαμένει στα Πολεμίδια. Είναι Αντιδήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών ενώ προηγουμένως διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Πολεμιδιών. Είναι Γραμματέας του Κέντρου Νεότητας Μαρωνιτών Πολεμιδιών.

3. Χάσικου Αναστασία Δρ.: Είναι 42 ετών, κατάγεται από το κατεχόμενο Κάτω Δίκωμο και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Ακαδημαϊκός Μουσικολόγος. Κατέχει Διδακτορικό τίτλο Κοινωνιολογία της Μουσικής και Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμειας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλευτικού Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ). Είναι ειδική Επιστήμονας Μουσικής της Ακαδημίας ΑΡΤΕ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαέστρος της Χορωδίας Δικώμου.