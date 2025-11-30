Κακοκαιρία «ADEL»: Νέος γύρος βροχών σε πολλές περιοχές του νησιού - Χαλάζι στο Τρόοδος - Δείτε βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι, Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχύ από τις 23:00 του Σαββάτου, μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και τα βόρεια, και προοδευτικά ολόκληρο το νησί.

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται ενώ η ένταση της βροχής είναι πιθανόν να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Δείτε βίντεο:

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στο βόρειο Αιγαίο, κινείται βορειοανατολικά, επηρεάζοντας την περιοχή της Κύπρου.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Απόψε τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 15 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις ενώ την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.