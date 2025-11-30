Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας - Συγκρούστηκε με ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 02.15, στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν επι τόπου προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου οδηγού ταξί.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα