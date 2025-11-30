Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας - Συγκρούστηκε με ταξί
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας - Συγκρούστηκε με ταξί

 30.11.2025 - 09:29
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας - Συγκρούστηκε με ταξί

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 02.15, στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν επι τόπου προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου οδηγού ταξί.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
Οδηγοί προσοχή: Αυτός ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος λόγω κατολισθήσεων
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κακοσαίος: «Έφαγα οκτώ γκολ και τα παράτησα» - Η εξομολόγηση για το ποδόσφαιρο, τη σχολή και το τραγούδι

 30.11.2025 - 09:14
Επόμενο άρθρο

Φόνος στα Κονιά: Στο κελί για ακόμη οκτώ ημέρες ο 58χρονος

 30.11.2025 - 09:35
Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Λίγο πριν τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στην περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.11.2025 - 08:43
Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

  •  30.11.2025 - 07:38
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

  •  30.11.2025 - 07:31
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

  •  30.11.2025 - 07:11
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  30.11.2025 - 07:45
Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

  •  30.11.2025 - 09:01
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

  •  30.11.2025 - 07:50
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

  •  30.11.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα