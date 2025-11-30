Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

 30.11.2025 - 07:50
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, τον Άγιο Ανδρέα, τον Απόστολο του Χριστού που έμεινε στην ιστορία ως Πρωτόκλητος, επειδή ήταν ο πρώτος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Θεανθρώπου.

Ο Άγιος Ανδρέας αποτελεί μία από τις πιο επιβλητικές και αγαπητές μορφές της Ορθοδοξίας, ενώ στην Ελλάδα τιμάται ιδιαιτέρως ως Πολιούχος της Πάτρας, της πόλης όπου και μαρτύρησε.

Ο Ανδρέας, αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου και στράφηκε προς τον Χριστό αμέσως μόλις Τον συνάντησε.

Η φλογερή του πίστη τον οδήγησε στη διάδοση του Ευαγγελίου σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Μικρά Ασία, ο Εύξεινος Πόντος και η Ήπειρος. Η παράδοση αναφέρει ότι έφθασε μέχρι την Πάτρα, όπου κατήχησε πλήθος ανθρώπων, ανάμεσά τους και τη σύζυγο του Ρωμαίου ανθύπατου Αιγεάτη.

Το μαρτύριό του είναι από τα πιο γνωστά: σταυρώθηκε ανάποδα σε σχήμα «Χ», τον λεγόμενο Σταυρό του Αγίου Ανδρέα, καθώς θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να σταυρωθεί όπως ο Χριστός.

Η θυσία του σημάδεψε βαθιά την Πάτρα, που μέχρι σήμερα τον τιμά ως προστάτη και ευεργέτη της. Ο περικαλλής ναός του στην πόλη είναι από τους μεγαλύτερους των Βαλκανίων και σημαντικό κέντρο προσκυνήματος.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται

Σήμερα τιμώνται επίσης:

  • Ο Άγιος Φρουμέντιος, Αρχιεπίσκοπος Αβησσυνίας
  • Ο Άγιος Αλέξανδρος, Επίσκοπος Μηθύμνης
  • Ο Άγιος Φρουμέντιος, φωτιστής της Αιθιοπίας, υπήρξε μια σπουδαία ιεραποστολική μορφή που διέδωσε τον Χριστιανισμό στην Αβησσυνία τον 4ο αιώνα.
  • Ο Άγιος Αλέξανδρος Μηθύμνης τιμάται για τη θεολογική του σοφία και την ποιμαντική διακονία του στη Λέσβο.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Ανδρέας, Ανδριάνα, Ανδριανή

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

