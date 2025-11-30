Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή
Λίγο πριν τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στην περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία.
Ο Άγιος Ανδρέας αποτελεί μία από τις πιο επιβλητικές και αγαπητές μορφές της Ορθοδοξίας, ενώ στην Ελλάδα τιμάται ιδιαιτέρως ως Πολιούχος της Πάτρας, της πόλης όπου και μαρτύρησε.
Ο Ανδρέας, αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου και στράφηκε προς τον Χριστό αμέσως μόλις Τον συνάντησε.
Η φλογερή του πίστη τον οδήγησε στη διάδοση του Ευαγγελίου σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Μικρά Ασία, ο Εύξεινος Πόντος και η Ήπειρος. Η παράδοση αναφέρει ότι έφθασε μέχρι την Πάτρα, όπου κατήχησε πλήθος ανθρώπων, ανάμεσά τους και τη σύζυγο του Ρωμαίου ανθύπατου Αιγεάτη.
Το μαρτύριό του είναι από τα πιο γνωστά: σταυρώθηκε ανάποδα σε σχήμα «Χ», τον λεγόμενο Σταυρό του Αγίου Ανδρέα, καθώς θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να σταυρωθεί όπως ο Χριστός.
Η θυσία του σημάδεψε βαθιά την Πάτρα, που μέχρι σήμερα τον τιμά ως προστάτη και ευεργέτη της. Ο περικαλλής ναός του στην πόλη είναι από τους μεγαλύτερους των Βαλκανίων και σημαντικό κέντρο προσκυνήματος.
