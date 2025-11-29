Ecommbx
Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL»: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χιονόνερο - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 29.11.2025 - 21:59
Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει και χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά και βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω 15 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Πάντως, κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχύ από τις 23:00 απόψε, Σάββατο, μέχρι και τις 17:00 το απόγευματης Κυριακής, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως αναφέρεται, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και τα βόρεια, και προοδευτικά ολόκληρο το νησί. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται ενώ η ένταση της βροχής είναι πιθανόν να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι 4 και παροδικά ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά και βόρεια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Την Τετάρτη θα παρατηρούνται αυξημένες, ψηλές κυρίως, νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. 

 
 

Την Κύπρο επισκέπτεται η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

