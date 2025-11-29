Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από νέα εισβολή ρωσικών drones - Η τρίτη σε εννέα ημέρες

Συγκεκριμένα, η Μολδαβία κατήγγειλε ότι το βράδυ του Σαββάτου (29/11) ρωσικά drones παραβίασαν εκ νέου τον εναέριο χώρο της, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποτελώντας απειλή για την αεροπορία, ενώ μάλιστα αυτή ήταν η τρίτη παραβίαση μέσα σε εννέα ημέρες.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε ότι εντόπισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως ρωσικά και ότι είχαν πετάξει πάνω από το έδαφος της Μολδαβίας, με αποτέλεσμα το κλείσιμο του εναέριου χώρου της.

Τα drones αργότερα πέταξαν σε ουκρανικό έδαφος, πρόσθεσε το υπουργείο. Το πρώην σοβιετικό κράτος βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, ενώ αποτελεί μέλος της ΕΕ.

Σε μια ανάρτηση στο «X», η Πρόεδρος Μάια Σάντου, δήλωσε: «Καθώς πήγαιναν να σκοτώσουν πολίτες, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, αναγκάζοντάς τον να κλείσει προσωρινά. Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και στηρίζουμε την Ουκρανία».

Τρίτη εισβολή σε εννέα ημέρες

Η Μολδαβία παραπονέθηκε για παρόμοια εισβολή στις 20 Νοεμβρίου και ξανά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Χαρακτήρισε το τελευταίο περιστατικό ως εκφοβισμό στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία και κατήγγειλε «παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτικές πτήσεις και τις ζωές των ανθρώπων».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Μολδαβία, Όλεγκ Οζέροφ - ο οποίος έχει κληθεί επανειλημμένα στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για τα περιστατικά - εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν ένα από τα drones, τα οποία εκτέθηκαν έξω από το υπουργείο, εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εισβολή.

Ισχυρίστηκε ότι τα περιστατικά είχαν ως στόχο την επιδείνωση των ήδη κακών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Κισινάου.

Το «προηγούμενο» σε Ολλανδία, Βέλγιο, Πολωνία και Ρουμανία

Φυσικά, η εισβολή στη Μολδαβία δεν είναι κάτι το... πρωτότυπο. Μόλις πρόσφατα η Ρωσία εξαπέλυσε ένα μπαράζ παραβιάσεων εναέριου χώρου σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, αλλά και Πολωνία.

Στο Άμστερνταμ, προχώρησαν στην αγορά 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones για την ενίσχυση της άμυνας. Η ανακοίνωση από το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας ήρθε λίγες ημέρες αφότου θεάσεις drones προκάλεσαν συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και στην αεροπορική βάση του Φόλκελ.

Συναγερμός όμως είχε σημάνει πριν από περίπου 10 ημέρες και στο Βέλγιο όταν πέντε drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από το πυρηνικό εργοστάσιο Doel κοντά στο λιμάνι της Αμβέρσας.

«Αρχικά είχαμε εντοπίσει τρία drones, αλλά στη συνέχεια είδαμε πέντε. Ήταν στον αέρα για περίπου μία ώρα», δήλωσε τότε η εκπρόσωπος της Engie, Χέλεν Σμιτς.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Λιέγης διακόπηκε για λίγο μετά από πολλαπλές αναφορές για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ένταση κλιμακώθηκε και με την εισβολή σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ, καθώς Ρουμανία και Πολωνία ενεργοποίησαν μέσα άμυνας και απογείωσαν μαχητικά, όταν ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έφτασαν επικίνδυνα κοντά στον εναέριο χώρο τους.

Στις αρχές του μήνα, στη Ρουμανία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ραντάρ εντόπισαν σήμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος περίπου 8 χιλιόμετρα μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο. Η παραβίαση καταγράφηκε κοντά στα χωριά Περιπράβα και Κίλια Βέκε, στην κομητεία Τούλτσεα, μια περιοχή που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις ουκρανικές λιμενικές υποδομές στον Δούναβη.

Στη Βαρσοβία, διατάχθηκε εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών καθώς και ενός αεροσκάφους AWACS, εν μέσω μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχές πολύ κοντά στα σύνορά της. Η Πολωνία προχώρησε επίσης σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ζέσουφ και Λούμπλιν για λόγους ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: CNN.gr