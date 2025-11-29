Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Τραμπ στέλνει τον γαμπρό του στις κρίσιμες συνομιλίες για το ουκρανικό μαζί με Ρούμπιο και Γουίτκοφ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ στέλνει τον γαμπρό του στις κρίσιμες συνομιλίες για το ουκρανικό μαζί με Ρούμπιο και Γουίτκοφ

 29.11.2025 - 22:16
Ο Τραμπ στέλνει τον γαμπρό του στις κρίσιμες συνομιλίες για το ουκρανικό μαζί με Ρούμπιο και Γουίτκοφ

Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται στο ουκρανικό μετά το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές με επικεφαλής τον πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ φτάνουν απόψε στις ΗΠΑ για τις κρίσμες διαπραγματευσεις και όπως έκανε γνωστό πριν από λίγο Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν τους Ουκρανούς αξιωματούχους αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα.

Θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.

Στο μεταξύ, η αποπομπή του Αντρίι Γερμάκ, του πανίσχυρου στενού συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της υπόθεσης διαφθοράς προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στο Κίεβο, τη στιγμή που η Ουκρανία καλείται να δώσει μια σκληρή διπλωματική μάχη για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Μετά την παραίτηση Αντρίι Γερμάκ, ο Ουκρανός πρόεδρος όρισε ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.

Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Ο Ουμέροφ είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου
Θλίψη για την άτυχη Αλίκη που «έσβησε» στο φρικτό θανατηφόρο - «Ο αδόκητος χαμός της προκαλεί μας ανείπωτη οδύνη» - Φωτογραφία
Πέθανε η Μαρούλλα Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»
Μύθος ή αλήθεια ότι συγχρονίζονται οι περίοδοι των γυναικών;
Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL»: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χιονόνερο - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 29.11.2025 - 21:59
Επόμενο άρθρο

ΧΑΜΟΣ στην Ελλάδα: Πρόεδρος... χαστούκισε τον τερματοφύλακα της ομάδας του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση!

 29.11.2025 - 22:25
Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την Κύπρο επισκέπτεται η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  •  29.11.2025 - 17:02
Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

  •  29.11.2025 - 20:27
Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από νέα εισβολή ρωσικών drones - Η τρίτη σε εννέα ημέρες

Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από νέα εισβολή ρωσικών drones - Η τρίτη σε εννέα ημέρες

  •  29.11.2025 - 21:50
Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

  •  29.11.2025 - 12:34
Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»

Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»

  •  29.11.2025 - 17:46
Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ

Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ

  •  29.11.2025 - 20:06
«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

  •  29.11.2025 - 16:34
Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

  •  29.11.2025 - 15:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα