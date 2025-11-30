Φόνος στα Κονιά: Ενώπιον του Δικαστηρίου ο 58χρονος

Υπενθυμίζεται ότι o 26χρονος απεβίωσε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό όπου νοσηλευόταν, βυθίζοντας στο πένθος την Πάφο και ολόκληρη την Κύπρο.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από περίπτερο, σε κεντρικό δρόμο στα Κονιά. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 26χρονος και ο 58χρονος φέρονται να είχαν λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ύποπτος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε σοβαρά τον νεαρό.