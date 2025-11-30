Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social - Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social - Δείτε βίντεο

 30.11.2025 - 08:55
Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social - Δείτε βίντεο

Μία αγελάδα από τη Ρωσία είδε χιόνι για πρώτη φορά στη ζωή της, και η αντίδρασή της ξετρέλανε τους χρήστες των socials.

Mία αγελάδα έγινε ίσως αιτία για να ασπαστούν πολλοί χρήστες των socials τον βιγκανισμό, μετά από viral video που μας θυμίζει ότι τα ζώα και εμείς απέχουμε λιγότερο απ' όσο νομίζουμε.

Η χαριτωμένη αγελάδα γεννήθηκε προ μηνών σε φάρμα της Ρωσίας, και έτσι δεν είχε δει ποτέ στην ζωή της τα πρώτα χιόνια του χειμώνα, αλλά το έκανε πριν λίγες ημέρες.

Στο βίντεο, φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει. Το κλιπ συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε μόλις 24 ώρες.

  • «Η αγελάδα μόλις ανακάλυψε τον χειμώνα»
  • «Τι χαριτωμένη. Ξαφνικά δεν θέλω να ξαναφάω μπριζόλα ποτέ»
  • «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερα τέτοια νέα»

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
Οδηγοί προσοχή: Αυτός ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος λόγω κατολισθήσεων
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

 30.11.2025 - 08:43
Επόμενο άρθρο

Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

 30.11.2025 - 09:01
Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Λίγο πριν τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στην περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.11.2025 - 08:43
Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

  •  30.11.2025 - 07:38
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

  •  30.11.2025 - 07:31
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

  •  30.11.2025 - 07:11
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  30.11.2025 - 07:45
Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

  •  30.11.2025 - 09:01
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

  •  30.11.2025 - 07:50
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

  •  30.11.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα