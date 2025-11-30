Ecommbx
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Όχημα βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς - 1 νεκρός, δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Όχημα βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς - 1 νεκρός, δύο τραυματίες

 30.11.2025 - 08:22
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Όχημα βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς - 1 νεκρός, δύο τραυματίες

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Λούτσας όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ένα ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε τρία άτομα τα οποία διέσχιζαν πεζοί το δρόμο.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα έναν εξ αυτών και ελαφρά ένα δεύτερο άτομο. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

