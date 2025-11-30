Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Όχημα βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς - 1 νεκρός, δύο τραυματίες

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή
Λίγο πριν τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στην περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε τρία άτομα τα οποία διέσχιζαν πεζοί το δρόμο.
Αυτή είναι και εικόνα από το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα
Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα έναν εξ αυτών και ελαφρά ένα δεύτερο άτομο. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
