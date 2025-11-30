Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια
ΔΙΕΘΝΗ

Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

 30.11.2025 - 07:57
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο το απόγευμα στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης, όπου συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Σαν Χοακίν, Χέδερ Μπρεντ, δήλωσε ότι παιδιά και ενήλικες βρίσκονταν μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα εκδηλώσεων στο Στόκτον. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, «τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν ότι μπορεί να πρόκειται για στοχευμένο περιστατικό».

Ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων, ενώ επεσήμανε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις. Θα πιέσω για απαντήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αρχές έλαβαν κλήση λίγο πριν από τις 18:00 για πυροβολισμούς κοντά στο τετράγωνο 1900 της οδού Λουσίλ στο Στόκτον, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εντός αίθουσας δεξιώσεων, η οποία διαθέτει κοινό χώρο στάθμευσης με άλλες επιχειρήσεις.

Οι ντετέκτιβ εργάζονται για τον εντοπισμό του κινήτρου της επίθεσης, ενώ οι Αρχές δεν παρείχαν άμεσα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών και δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι αρκετά από τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
Οδηγοί προσοχή: Αυτός ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος λόγω κατολισθήσεων
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

 30.11.2025 - 07:50
Επόμενο άρθρο

Φόνος στα Κονιά: Ενώπιον του Δικαστηρίου ο 58χρονος

 30.11.2025 - 08:15
Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Λίγο πριν τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στην περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.11.2025 - 08:43
Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

  •  30.11.2025 - 07:38
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

  •  30.11.2025 - 07:31
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

  •  30.11.2025 - 07:11
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  30.11.2025 - 07:45
Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

  •  30.11.2025 - 09:01
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

  •  30.11.2025 - 07:50
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

  •  30.11.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα