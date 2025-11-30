Ecommbx
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

 30.11.2025 - 07:45
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

 30.11.2025 - 07:45

Ψάχνεις ποια ταινία ή σειρά να δεις στο Netflix;  Τότε είσαι στο σωστό άρθρο.

Η αγαπημένη πλατφόρμα, κάθε μήνα έρχεται με νέες προσθήκες για όλα τα γούστα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Frankenstein», «In your dreams», το «A merry little ex-mas», το «The Family stone» και το «Christmas under the northern lights» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «The beast in me», το «Last Samurai standing», το «Absentia», το «Dynamite Kiss» και το «The Crystal cuckoo»

Δείτε την κατάταξη:

 

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «Frankenstein» που έχει την πρωτιά στις επιλογές του κοινού, σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει τα εξής στην περιγραφή:

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο διασκευάζει την κλασική ιστορία της Μαίρη Σέλεϊ για τον Βίκτορ Φρανκενστάιν, έναν λαμπρό αλλά εγωιστικό επιστήμονα που φέρνει στη ζωή ένα πλάσμα σε ένα τερατώδες πείραμα που τελικά οδηγεί στην καταστροφή τόσο του δημιουργού όσο και της τραγικής του δημιουργίας.

Σύμφωνα με το IMDB η ταινία πήρε βαθμολογία 7,6/10 από 129Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε το trailer:

 

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η αγαπημένη σειρά του κοινού που κρατά την πρωτιά το διάστημα αυτό ανά το Παγκόσμιο είναι η «The beast in me».

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,5/10 από 8,5Κ χρήστες που ψήφισαν.

Περιγραφή:

Από τον τραγικό θάνατο του μικρού γιου της, η καταξιωμένη συγγραφέας Άγκι Γουίγκς έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, ανίκανη να γράψει, ένα φάντασμα του παλιού της εαυτού. Αλλά βρίσκει ένα απίθανο θέμα για ένα νέο βιβλίο όταν το διπλανό σπίτι αγοράζεται από τον Νάιλ Τζάρβις, έναν διάσημο και τρομερό μεγιστάνα ακινήτων που κάποτε ήταν ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της γυναίκας του. Τρομοκρατημένη και ταυτόχρονα γοητευμένη από αυτόν τον άντρα, η Άγκι βρίσκεται να αναζητά μανιωδώς την αλήθεια, κυνηγώντας τους δαίμονές του, ενώ φεύγει από τους δικούς της σε ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι που μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

 

Δείτε το trailer:

 

Οι επιλογές των Κυπρίων

Το top5 των ταινιών στις επιλογές των Κυπρίων στην πλατφόρμα του Netflix αυτό το διάστημα είναι:

-A merry little ex-mas

-In your dreams

-The Family stone

-Frankenstein

- Christmas under the northern lights

Όπως παρατηρούμε όλες οι ταινίες βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους.

 

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Πρώτη θέση: The Beast in me

 

Δεύτερη θέση: Absentia

 

Τρίτη θέση: Last Samurai Standing

 

Τέταρτη θέση: The Crystal Cuckoo

 

Πέμπτη θέση: Raw

Σύμφωνα με τα στοιχεία του flixpatrol, η σειρά «The Beast in me» και «Raw» βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους, η σειρά «Absentia» ανέβηκε μία θέση και η σειρά «Last Samurai Standing» έχασε μία θέση.

 

Βαθμολογίες στο IMDB

 

Ταινίες:

-A merry little ex-mas

Βαθμολογία: 5,3/10 από 2,9Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

-In your dreams

Βαθμολογία: 6,5/10 από 1,7Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

 

-The Family stone

Βαθμολογία: 6,3/10 από 82Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

 

-Christmas under the northern lights

Βαθμολογία: 6,1/10 από 770 χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

 

Σειρές:

 

Absentia

Βαθμολογία: :  7,2/10 από 19Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε trailer:

 

 

Last Samurai Standing

Βαθμολογία: :  7,5/10 από 7,8Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε trailer:

 

The Crystal Cuckoo

Βαθμολογία: :  6,4/10 από 625 χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε trailer:

