Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

 30.11.2025 - 09:01
Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

Παραπέμπεται στις 10:30 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας,  ο 22χρονος για τη χθεσινή θανατηφόρα οδική σύγκρουση στη Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 2:30π.μ., το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 17χρονη, με οδηγό 22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονο, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την επέμβαση των οποίων η 17χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα. Πλήρωμα ασθενοφόρου τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ωστόσο η 17χρονη απεβίωσε.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο και οι άλλοι τέσσερις νεαροί. Οι 17χρονος, 17χρονη και 22χρονος που επέβαιναν στο όχημα έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο 22χρονος οδηγός του οχήματος παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, για αυτόφωρο αδίκημα. Ο ίδιος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 
 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
Οδηγοί προσοχή: Αυτός ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος λόγω κατολισθήσεων
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social - Δείτε βίντεο

 30.11.2025 - 08:55
Επόμενο άρθρο

Κακοσαίος: «Έφαγα οκτώ γκολ και τα παράτησα» - Η εξομολόγηση για το ποδόσφαιρο, τη σχολή και το τραγούδι

 30.11.2025 - 09:14
Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Λίγο πριν τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στην περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε κτήριο στη Λευκωσία: Σε συναγερμό οι αρχές - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.11.2025 - 08:43
Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

Σταύρος Παπαδούρης στο «Τ»: «Με ενοχλεί το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών»- Το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής»

  •  30.11.2025 - 07:38
Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

Επίτροπος Ισότητας Φύλων στο «Τ»: Η αλήθεια πίσω από τη γυναικεία ανεργία - Τα εμπόδια, οι ευθύνες και τα νέα μέτρα

  •  30.11.2025 - 07:31
Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

Σε εξέλιξη η «ADEL»: «Άνοιξαν» οι ουρανοί - Έντονες βροχές και καταιγίδες – Ετοιμαστείτε για χαλάζι και σκόνη - Βίντεο

  •  30.11.2025 - 07:11
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  30.11.2025 - 07:45
Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

Θανατηφορό στη Λάρνακα: Ενώπιον Δικαστηρίου ο 22χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου

  •  30.11.2025 - 09:01
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

  •  30.11.2025 - 07:50
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

  •  30.11.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα