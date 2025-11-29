Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΟ πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας
ΕΛΛΑΔΑ

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας

 29.11.2025 - 18:38
Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας

Την ευθύνη για το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά που εντοπίστηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 210 χλμ. στα τέλη Σεπτεμβρίου ανέλαβε ο πατέρας του, Απόστολος.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κλήση της Τροχαίας, μετά την καταγραφή αυτοκινήτου που ανήκει στον τενίστα να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό. Η Γιουλία Σαλνίκοβα εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το δικαίωμα ένστασης για την κλήση έχει ισχύ επτά ημερών γι’ αυτό και ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον Απόστολο Τσιτσιπά ότι επειδή έχουν παρέλθει οι επτά ημέρες, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάχη με τις φλόγες στην Πάφο: Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή - Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Θλίψη για την άτυχη Αλίκη που «έσβησε» στο φρικτό θανατηφόρο - «Ο αδόκητος χαμός της προκαλεί μας ανείπωτη οδύνη» - Φωτογραφία
Πέθανε η Μαρούλλα Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»
Μύθος ή αλήθεια ότι συγχρονίζονται οι περίοδοι των γυναικών;
Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο ύψος

 29.11.2025 - 18:20
Επόμενο άρθρο

Υπήρξαν όπως φαίνεται, 10 θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID, λέει επίτροπος της FDA

 29.11.2025 - 18:53
Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την Κύπρο επισκέπτεται η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  •  29.11.2025 - 17:02
Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

  •  29.11.2025 - 20:27
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

  •  29.11.2025 - 15:10
Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»

Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»

  •  29.11.2025 - 17:46
Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

  •  29.11.2025 - 12:34
«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

  •  29.11.2025 - 16:34
Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

  •  29.11.2025 - 15:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα