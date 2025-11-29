Υπήρξαν όπως φαίνεται, 10 θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID, λέει επίτροπος της FDA

«Υπήρξαν, όπως φαίνεται, 10 θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID», δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News, επικαλούμενος στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ των New York Times ανέφερε πως σε εσωτερικό υπόμνημά της η FDA κατέληξε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν λόγω του εμβολιασμού τους κατά της COVID, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει αλλάξει ριζικά την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19, περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτά σε άτομα 65 ετών και άνω, καθώς και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Κένεντι, μακροχρόνιος αντιεμβολιαστής πριν αναλάβει την κορυφαία θέση στον τομέα της υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ, είχε συνδέσει τα εμβόλια με τον αυτισμό και είχε επιδιώξει να αναθεωρήσει τις πολιτικές εμβολιασμού στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν ξέσπασε η πανδημία και υπό τον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας υποστήριξαν ένθερμα τα εμβόλια ως σωτήρια.

Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που κυκλοφόρησαν το 2020 ήταν «εκπληκτικά για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο και για τους ηλικιωμένους», δήλωσε ο Μακάρι στο «Fox & Friends». Ωστόσο, η ετήσια χορήγηση ορισμένων εμβολίων σε νέους «δεν βασίζεται στην επιστήμη», σύμφωνα με τον Μακάρι.

Το υπόμνημα, που συντάχθηκε από τον επικεφαλής ιατρικό και επιστημονικό σύμβουλο της FDA, Βινάι Πρασάντ, δεν αποκάλυψε την ηλικία ή την κατάσταση υγείας των παιδιών, ούτε τους κατασκευαστές εμβολίων που εμπλέκονται, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Ο Πρασάντ χαρακτήρισε το εύρημα «βαθιά αποκάλυψη» και ανακοίνωσε σχέδια για την ενίσχυση της εποπτείας των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης τυχαιοποιημένων μελετών για όλες τις υποομάδες.

Τα ευρήματα δεν έχουν δημοσιευτεί σε ιατρικό περιοδικό σύμφωνα με τους New York Times. Στο μεταξύ, η επιτροπή εμβολίων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα