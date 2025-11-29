Ecommbx
LIKE ONLINE

Νεαροί από το Τέξας σχεδίαζαν να στρατολογήσουν αστέγους και να εισβάλουν σε νησί της Aϊτής - Δείτε βίντεο

 29.11.2025 - 15:31
Νεαροί από το Τέξας σχεδίαζαν να στρατολογήσουν αστέγους και να εισβάλουν σε νησί της Aϊτής - Δείτε βίντεο

Νεαροί από το Τέξας κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν να στρατολογήσουν αστέγους και να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ της Αϊτής για να πάρουν την εξουσία.

Δύο άνδρες από το Τέξας, ο 21χρονος Γκάβιν Ρίβερς Γουάιζενμπεργκ και ο 20χρονος Τάνερ Κρίστοφερ Τόμας, αντιμετωπίζουν ομοσπονδιακές κατηγορίες για ένα εξωφρενικό και άκρως επικίνδυνο σχέδιο, αφού οργάνωσαν την εισβολή στο νησί Γκονάβ της Αϊτής με τη χρήση στρατολογημένων αστέγων ως «μισθοφορικό στρατό».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες ήθελαν να αγοράσουν ιστιοφόρο, να φτάσουν στο νησί και να καταλάβουν την εξουσία, υποδουλώνοντας τις γυναίκες και τα παιδιά. Το Γκονάβ έχει πληθυσμό περίπου 87.000 κατοίκων και υποφέρει από ακραία φτώχεια και ελλιπή κρατική παρουσία, στοιχεία που οι κατηγορούμενοι φέρονται να θεώρησαν «ευκαιρία» για εισβολή.

Το σχέδιο: Στρατολόγηση αστέγων και «στρατιωτική» προετοιμασία

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι από τον Αύγουστο του 2024 οι δύο νεαροί εργάζονταν συστηματικά για την υλοποίηση του σχεδίου τους. Ο Γουάιζενμπεργκ γράφτηκε σε πυροσβεστική ακαδημία στο Ντάλας για να αποκτήσει χρήσιμες δεξιότητες, ενώ ο Τόμας κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και μετέφερε την υπηρεσία του στη βάση Άντριους, ώστε να στρατολογήσει αστέγους από την Ουάσινγκτον.

Οι δύο κατηγορούμενοι προσπαθούσαν επίσης να μάθουν την κρεολική γλώσσα της Αϊτής, να αγοράσουν στρατιωτικού τύπου όπλα και να οργανώσουν τα επιχειρησιακά και λογιστικά βήματα της εισβολής.

Πώς αποκαλύφθηκε το σχέδιο

Δεν είναι γνωστό πώς το FBI έφτασε στα ίχνη τους. Ωστόσο, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για «συνωμοσία προς διάπραξη δολοφονίας σε ξένη χώρα», αδίκημα που, αν αποδειχθεί, μπορεί να τους οδηγήσει σε ισόβια κάθειρξη.

Ο δικηγόρος του Τόμας υποστήριξε ότι οι δύο νεαροί «ποτέ δεν προσπάθησαν να κάνουν τίποτα από αυτά», χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «τρελό» και δύσκολο να αποδειχθεί ότι είχαν πραγματική πρόθεση να το εκτελέσουν.

Η κυβέρνηση του νησιού Γκονάβ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την υπόθεση αλλά, όπως σχολιάζουν αμερικανικά ΜΜΕ, «μάλλον γλίτωσε από μια πολύ παράξενη απειλή».

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

