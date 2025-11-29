Ιστορικές στιγμές στο Φανάρι - Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού, Πάπα και Πατριάρχη, για ενότητα και συμπόρευση

Ο Πάπας, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, μετέβη το μεσημέρι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τον υποδέχτηκε στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο κ.κ. Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι, αφού άναψαν μαζί κερί, προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη Δοξολογία. Είχε προηγηθεί το κοινό προσκύνημα, την Παρασκευή, στη Νίκαια για να τιμήσουν την 1.700η επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο.

Δείτε εικόνα από το Φανάρι:

«Σας υποδεχόμαστε με χαρά και αγαλλίαση», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα και έκανε εκτενή αναφορά στην σύμπνοια που υπήρχε με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο. Σημείωσε δε, ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πρώτο εκτός Ιταλίας ταξίδι του Πάπα Λέοντος είναι στο μέρος που θεμελιώθηκε η χριστιανική εκκλησία, στη Νίκαια και στο κέντρο της Ορθοδοξίας στο Φανάρι. Το μήνυμα της ενότητας των δύο εκκλησιών, είπε ο Πατριάρχης, το θεωρούμε πιο σημαντικό από ποτέ. Σας καλωσορίζουμε ως αδελφό, ανανεώνουμε τη δέσμευση των εκκλησιών μας να φέρουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο», είπε ο Πατριάρχης.





«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ», αντέτεινε ο Πάπας και πρόσθεσε: «Χαίρομαι που μοιράζομαι την προσευχή μαζί σας. Συγκινήθηκα μπαίνοντας στην εκκλησία, ένιωσα ότι βάδιζα στα βήματα του προκατόχου μου. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποιους από τους προκατόχους μου και είχα την ευκαιρία να χαράξω κοινή γραμμή μαζί τους για ζητήματα της εκκλησίας. Ζήσαμε εξαίρετες στιγμές γιατί γιορτάσαμε μαζί με τους αδελφούς μας την επέτειο των 1.700 ετών από την πρώτη ιερά σύνοδο. Εμπνευστήκαμε από την προσευχή του Ιησού να είμαστε ενωμένοι, αναλαμβάνουμε αυτό το έργο με σταθερή δέσμευση. Θα γιορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Είναι σημαντική η ένωση και η ενότητα των εκκλησιών».



Ακολούθησε, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, έγινε η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας.



Στην κοινή τους δήλωση, μεταξύ άλλων, Πάπας και Πατριάρχης επισημαίνουν:



Πεπεισμένοι για τη σπουδαιότητα του διαλόγου, εκφράζουμε τη συνεχιζόμενη υποστήριξή μας προς το έργο της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία, κατά την παρούσα φάση, εξετάζει ζητήματα τα οποία έχουν ιστορικά θεωρηθεί διχαστικά. Μαζί με τον αναντικατάστατο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει ο θεολογικός διάλογος στη διαδικασία επαναπροσέγγισης μεταξύ των Εκκλησιών μας, εξαίρουμε επίσης τα άλλα αναγκαία στοιχεία αυτής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των αδελφικών επαφών, προσευχητικού και κοινού έργου σε όλους εκείνους τους τομείς όπου η συνεργασία είναι ήδη εφικτή. Με έμφαση παροτρύνουμε όλους τους πιστούς των Εκκλησιών μας, και ειδικά τους κληρικούς και τους θεολόγους, να αγκαλιάσουν με ευφρόσυνη διάθεση τους καρπούς τους οποίους έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, και να εργασθούν για τη συνεχή αύξηση αυτών των καρπών.



Ο στόχος της ενότητος των Χριστιανών περιλαμβάνει τον σκοπό της συνεισφοράς, κατά τρόπο θεμελιώδη και ζωογονητικό, στην ειρήνη μεταξύ όλων των λαών. Μαζί υψώνουμε ένθερμα τη φωνή μας επικαλούμενοι το δώρο της ειρήνης από τον Θεό προς τον κόσμο μας. Είναι τραγικό ότι, σε πολλές περιοχές του κόσμου μας, οι συγκρούσεις και η βία εξακολουθούν να καταστρέφουν τόσο πολλές ζωές. Απευθύνουμε έκκληση σε εκείνους που φέρουν την αστική και την πολιτική ευθύνη να πράξουν καθετί δυνατό ώστε να διασφαλισθεί ότι θα παύσει αμέσως η τραγωδία των πολέμων, και ζητούμε από όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως να υποστηρίξουν την παράκλησή μας.



Απορρίπτουμε ιδίως οποιανδήποτε χρήση της θρησκείας και του ονόματος του Θεού προς δικαιολόγηση της βίας. Πιστεύουμε ότι ο αυθεντικός διαθρησκειακός διάλογος, μακράν του να αποτελεί αιτία συγκρητισμού και σύγχυσης, είναι ουσιώδης για τη συνύπαρξη λαών με διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς. Έχοντας κατά νου την 60ή επέτειο της Διακήρυξης Nostra Aetate, παροτρύνουμε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες καλής θελήσεως να εργασθούν από κοινού προς οικοδόμηση ενός δικαιότερου και πιο υποστηρικτικού κόσμου και να μεριμνήσουν για την κτίση, την οποία μας εμπιστεύθηκε ο Θεός. Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί η ανθρώπινη οικογένεια να υπερβεί την αδιαφορία, την επιθυμία για κυριαρχία, την απληστία της κερδοσκοπίας και την ξενοφοβία.



Το παρών δίνουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.



Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Στην ιστορική δοξολογία στο Φανάρι έδωσαν το παρών ιεράρχες, εκπρόσωποι δογμάτων, ενώ από την Αθήνα βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως οι εφοπλιστές Γιώργος Προκοπίου και Θανάσης Μαρτίνος, αλλά και εκπρόσωποι του κοινωνικού γίγνεσθαι.



Δείτε φωτογραφίες:

Ο κ.Θανάσης Μαρτίνος στο Φανάρι

Από αριστερά Αρης Μυλωνάς της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος, ο pr manager Γιώργος Ντάβλας και ο Σωτήρης Τζούμας, γνώστης των εκκλησιαστικών ζητημάτων

Οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην περιοχή του Φαναρίου. Είναι ενδεικτικό ότι δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονταν ακροβολισμένοι και στις στέγες:

Αστυνομικός ακροβολισμένος σε στέγη στο Φανάρι

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα