Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Αυτές οι ενεργοβόρες συσκευές, αποκαλούνται από τους ανθρώπους της αγοράς και ως «συσκευές βαμπίρ», με αποτέλεσμα αν χρησιμοποιεί κανείς πολλές από αυτές, με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου ο καταναλωτής να πληρώνει για ηλεκτρικό ρεύμα που δεν χρησιμοποιεί συνειδητά, σπαταλώντας ταυτόχρονα πολύτιμους πόρους.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των Βρετανών ομολογούν ότι αφήνουν τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής, με πάνω από το ένα τέταρτο (26%) να παραδέχεται ότι έχει αυτή τη συνήθεια καθημερινά, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από την Electric Radiators Direct, η οποία ερεύνησε 2.000 Βρετανούς για να αποκαλύψει τις ενεργειακές συνήθειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Στίβεν Χάνκινσον, εμπειρογνώμονας ενεργειακής απόδοσης από την Electric Radiators Direct, έχει επισημάνει πόσο πολύ ορισμένα συνηθισμένα λάθη αυξάνουν τους λογαριασμούς ενέργειας σας, καθώς και απλούς τρόπους για να περιορίσετε αυτές τις κακές συνήθειες.

Επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με το να απενεργοποιείτε τις συσκευές σας από την πρίζα, το να τις αφήνετε σε κατάσταση αναμονής εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ενέργειας.

Οι συσκευές αυτές προσθέτουν έως και 141 λίρες τον χρόνο στους Βρετανούς καταναλωτές

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συνήθεια μπορεί να προσθέσει έως και 141 λίρες ετησίως στους λογαριασμούς ενέργειας του νοικοκυριού ή 161 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας στην Βρετανία είναι περίπου τριπλάσια από ότι στην Ελλάδα, οπότε πρόκειται για περίπου 54 ευρώ τον χρόνο μόνο από συσκευές σε κατάσταση αναμονής.

Τέσσερις από τις πιο δαπανηρές συσκευές που αφήνονται σε κατάσταση αναμονής και υπάρχουν σε κάθε σπίτι είναι οι κονσόλες παιχνιδιών, οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές γραφείου και οι φορητοί υπολογιστές/laptop.

«Για να αποφύγετε αυτά τα επιπλέον έξοδα, αποσυνδέστε τις συσκευές σας όταν δεν τις χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιήστε έξυπνες πρίζες με χρονοδιακόπτες για να διακόπτετε αυτόματα την παροχή ρεύματος. Είναι μια απλή αλλαγή συνήθειας που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες εξοικονομήσεις», λέει ο Στίβεν.

Ποιες άλλες συσκευές αυξάνουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού

Άλλοι «ύποπτοι» είναι οι αποκωδικοποιητές, τα στερεοφωνικά, οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα ρούτερ και οι φορτιστές τηλεφώνων και τα τάμπλετ. Οι συσκευές αυτές έχουν μικρούς μετασχηματιστές στο εσωτερικό τους που χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες ενέργειας όσο είναι συνδεδεμένοι στην πρίζα.

Αν έχετε τις πολλές συσκευές σας σε 1-2 πολύμπριζα, μπορείτε να τα κλείνετε κάθε φορά που φεύγετε από το σπίτι.

«Για να αποφύγετε αυτά τα επιπλέον κόστη, αποσυνδέετε τις συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιήστε «έξυπνες» πρίζες με χρονοδιακόπτη που διακόπτουν αυτόματα την παροχή ρεύματος μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι μια απλή αλλαγή συνήθειας που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση», συμβουλεύει ο Χάνκινσον, σύμφωνα με τη Daily Mirror.

Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμα και απλά πράγματα, όπως το να βράζετε περισσότερο νερό από όσο χρειάζεστε για τον καφέ ή τον τσάι, κοστίζει. Επίσης το να μαγειρέψετε σε φούρνο αντί για air-fryer (εφόσον διαθέτετε) χρησιμοποιεί περίπου την διπλάσια ενέργεια.

Πηγή: in.gr