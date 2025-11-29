Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΣυσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις
LIKE ONLINE

Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

 29.11.2025 - 08:20
Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Το να αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής μπορεί να φαίνεται σύνηθες, αλλά μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος κάθε μήνα. Πολλές οικιακές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Κυρίως όσες συνδέονται με το διαδίκτυο.

Αυτές οι ενεργοβόρες συσκευές, αποκαλούνται από τους ανθρώπους της αγοράς και ως «συσκευές βαμπίρ», με αποτέλεσμα αν χρησιμοποιεί κανείς πολλές από αυτές, με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου ο καταναλωτής να πληρώνει για ηλεκτρικό ρεύμα που δεν χρησιμοποιεί συνειδητά, σπαταλώντας ταυτόχρονα πολύτιμους πόρους.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των Βρετανών ομολογούν ότι αφήνουν τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής, με πάνω από το ένα τέταρτο (26%) να παραδέχεται ότι έχει αυτή τη συνήθεια καθημερινά, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από την Electric Radiators Direct, η οποία ερεύνησε 2.000 Βρετανούς για να αποκαλύψει τις ενεργειακές συνήθειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Στίβεν Χάνκινσον, εμπειρογνώμονας ενεργειακής απόδοσης από την Electric Radiators Direct, έχει επισημάνει πόσο πολύ ορισμένα συνηθισμένα λάθη αυξάνουν τους λογαριασμούς ενέργειας σας, καθώς και απλούς τρόπους για να περιορίσετε αυτές τις κακές συνήθειες.

Επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με το να απενεργοποιείτε τις συσκευές σας από την πρίζα, το να τις αφήνετε σε κατάσταση αναμονής εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ενέργειας.

Οι συσκευές αυτές προσθέτουν έως και 141 λίρες τον χρόνο στους Βρετανούς καταναλωτές

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συνήθεια μπορεί να προσθέσει έως και 141 λίρες ετησίως στους λογαριασμούς ενέργειας του νοικοκυριού ή 161 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας στην Βρετανία είναι περίπου τριπλάσια από ότι στην Ελλάδα, οπότε πρόκειται για περίπου 54 ευρώ τον χρόνο μόνο από συσκευές σε κατάσταση αναμονής.

Τέσσερις από τις πιο δαπανηρές συσκευές που αφήνονται σε κατάσταση αναμονής και υπάρχουν σε κάθε σπίτι είναι οι κονσόλες παιχνιδιών, οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές γραφείου και οι φορητοί υπολογιστές/laptop.

«Για να αποφύγετε αυτά τα επιπλέον έξοδα, αποσυνδέστε τις συσκευές σας όταν δεν τις χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιήστε έξυπνες πρίζες με χρονοδιακόπτες για να διακόπτετε αυτόματα την παροχή ρεύματος. Είναι μια απλή αλλαγή συνήθειας που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες εξοικονομήσεις», λέει ο Στίβεν.

Ποιες άλλες συσκευές αυξάνουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού
Άλλοι «ύποπτοι» είναι οι αποκωδικοποιητές, τα στερεοφωνικά, οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα ρούτερ και οι φορτιστές τηλεφώνων και τα τάμπλετ. Οι συσκευές αυτές έχουν μικρούς μετασχηματιστές στο εσωτερικό τους που χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες ενέργειας όσο είναι συνδεδεμένοι στην πρίζα.

Αν έχετε τις πολλές συσκευές σας σε 1-2 πολύμπριζα, μπορείτε να τα κλείνετε κάθε φορά που φεύγετε από το σπίτι.

«Για να αποφύγετε αυτά τα επιπλέον κόστη, αποσυνδέετε τις συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιήστε «έξυπνες» πρίζες με χρονοδιακόπτη που διακόπτουν αυτόματα την παροχή ρεύματος μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι μια απλή αλλαγή συνήθειας που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση», συμβουλεύει ο Χάνκινσον, σύμφωνα με τη Daily Mirror.

Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμα και απλά πράγματα, όπως το να βράζετε περισσότερο νερό από όσο χρειάζεστε για τον καφέ ή τον τσάι, κοστίζει. Επίσης το να μαγειρέψετε σε φούρνο αντί για air-fryer (εφόσον διαθέτετε) χρησιμοποιεί περίπου την διπλάσια ενέργεια.

Πηγή: in.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»
Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους
Καιρός: «Hello, it’s me» μας λέει η Adel που πλησιάζει – Φέρνει καταιγίδες με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ
Χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

 29.11.2025 - 08:17
Επόμενο άρθρο

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

 29.11.2025 - 08:27
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

  •  29.11.2025 - 07:52
Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

  •  29.11.2025 - 07:55
Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

  •  29.11.2025 - 09:06
Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.11.2025 - 08:08
Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»

Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»

  •  29.11.2025 - 08:51
Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

  •  29.11.2025 - 08:20
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

  •  29.11.2025 - 08:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα