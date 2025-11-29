Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

 29.11.2025 - 08:27
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη χθες Παρασκευή, στην επαρχία Λάρνακας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 28χρονος μοτοσικλετιστής

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.10 το πρωί της Παρασκευής, ενώ ο 28χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αλκιωνίδων, κατευθυνόμενος προς τη συμβολή με την οδό Χαρίλαου Τρικούπη, στην περιοχή μεταξύ Αραδίππου και Δρομολαξιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αρθρωτό φορτηγό όχημα, που οδηγούσε στην οδό Αλκιωνίδων, άντρας ηλικίας 70 ετών, ο οποίος προσπαθούσε να εισέλθει με το όχημα του στην οδό Χαρίλαου Τρικούπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 28χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κατά τη νοσηλεία του, λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής, ο 28χρονος απεβίωσε.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας διερευνά τα αίτια πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

