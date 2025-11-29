Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»

Οι δράστες της απάτης, αφού φαίνεται να απέκτησαν παράνομα πρόσβαση στη διαδικτυακή επικοινωνία των δύο εταιριών, απέστειλαν μήνυμα μέσω e-mail προς την κυπριακή εταιρεία, από λογαριασμό e-mail που ομοίαζε με το e-mail της συνεργάτιδας εταιρείας, αναφέροντας πως ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή αλλάχθηκε και ανάφεραν τα στοιχεία δήθεν νέου λογαριασμού.

Η εταιρεία στη Λάρνακα, προχώρησε σε έμβασμα του ποσού, στον δήθεν νέο λογαριασμό. Σε νέα επικοινωνία με τη συνεργάτιδα εταιρεία διαπιστώθηκε η απάτη.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά.