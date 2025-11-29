Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

Νεκρή η 17χρονη Αλίκη Νικολάου, τέως κάτοικος Λυμπιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα, διμπλοκάμπινο όχημα το οποίο οδηγείτο από ε/κ κατά την προσπάθεια του να εισέλθει από αριστερόστροφη λωρίδα επιτάχυνσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκωσία, πάρα την περιοχή «Κακορατζιάς», κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος.

Αφού πλαγιολίσθησε, συγκρούστηκε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και ακινητοποιήθηκε.

Στο διπλοκάμπινο επέβαιναν ακόμα 4 νεαροί μεταξύ και η άτυχη Αλίκη.

Απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίσθηκαν ελαφρώς. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και αφού έτυχαν των Πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με θετική ένδειξη. Απέφυγε να δώσει εκπνοή για τελική εξέταση και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.