Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

 29.11.2025 - 09:40
Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Αλίκη Νικολάου, 17 ετών, τέως κάτοικος Λυμπιών. Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη σήμερα, στον δρόμο από Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 2.30π.μ., το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 17χρονη, με οδηγό 22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονο, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την επέμβαση των οποίων η 17χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα. Πλήρωμα ασθενοφόρου τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ωστόσο η 17χρονη απεβίωσε.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο και οι άλλοι τέσσερις νεαροί. Οι 17χρονος, 17χρονη και 22χρονος που επέβαιναν στο όχημα έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο 22χρονος οδηγός του οχήματος παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, για αυτόφωρο αδίκημα. Ο ίδιος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες
Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»
Ανοίγει η αυλαία της 12ης αγωνιστικής με τρία ματς - Τα φώτα στο ντέρμπι Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα
Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

 29.11.2025 - 09:27
Επόμενο άρθρο

Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 29.11.2025 - 10:00
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

  •  29.11.2025 - 09:40
Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

  •  29.11.2025 - 09:27
Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

  •  29.11.2025 - 07:52
Επεισόδια στη Λεμεσό: Καταζητεί δύο πρόσωπα η Αστυνομία για τα έκτροπα με οπαδούς που πιάστηκαν στα χέρια και προκάλεσαν ζημιές

Επεισόδια στη Λεμεσό: Καταζητεί δύο πρόσωπα η Αστυνομία για τα έκτροπα με οπαδούς που πιάστηκαν στα χέρια και προκάλεσαν ζημιές

  •  29.11.2025 - 10:25
Ό,τι πρέπει για το Σαββατοκύριακο - Γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας προσφέρει brunch με... άρωμα Ιταλίας - Δείτε φωτογραφίες

Ό,τι πρέπει για το Σαββατοκύριακο - Γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας προσφέρει brunch με... άρωμα Ιταλίας - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.11.2025 - 10:40
Ανίεροι έκλεψαν λείψανα από παρεκκλήσι στη Λευκωσία – Ψάχνει τους δράστες η Αστυνομία

Ανίεροι έκλεψαν λείψανα από παρεκκλήσι στη Λευκωσία – Ψάχνει τους δράστες η Αστυνομία

  •  29.11.2025 - 10:47
Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

  •  29.11.2025 - 10:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα