Θλίψη για την άτυχη Αλίκη που «έσβησε» στο φρικτό θανατηφόρο - «Ο αδόκητος χαμός της προκαλεί μας ανείπωτη οδύνη» - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη για την άτυχη Αλίκη που «έσβησε» στο φρικτό θανατηφόρο - «Ο αδόκητος χαμός της προκαλεί μας ανείπωτη οδύνη» - Φωτογραφία

 29.11.2025 - 18:16
Θλίψη, πόνο και συγκλονισμό προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Αλίκης Νικολάου που χάθηκε τόσο άδικα στην άσφαλτο.

Η άτυχη 17χρονη βρήκε τραγικό θάνατο στο φοβερό θανατηφόρο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον δρόμο Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Η τραγική είδηση του θανάτου της, σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της, σε όλους όσους την γνώριζαν καθώς και στο χωριό της, τα Λύμπια.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σωματείο Ολυμπιάς Λυμπιών, αποχαιρετά τη 17χρονη Αλίκη, ανακοινώνοντας πως όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις ακυρώνονται ως ένδειξη πένθους, αναφέροντας μεταξύ άλλων, «Η Αλίκη υπήρξε ενεργό μέλος της μπάντας μας και ο αδόκητος χαμός της προκαλεί σε όλους μας ανείπωτη οδύνη».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Πώς έγινε το φρικτό θανατηφόρο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 2.30π.μ., το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 17χρονη, με οδηγό 22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονο, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την επέμβαση των οποίων η 17χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα. Πλήρωμα ασθενοφόρου τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ωστόσο η 17χρονη απεβίωσε.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο και οι άλλοι τέσσερις νεαροί. Οι 17χρονος, 17χρονη και 22χρονος που επέβαιναν στο όχημα έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο 22χρονος οδηγός του οχήματος παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, για αυτόφωρο αδίκημα. Ο ίδιος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

 

Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»

 29.11.2025 - 17:46
Οδηγοί Προσοχή: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο ύψος

 29.11.2025 - 18:20
Την Κύπρο επισκέπτεται η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

