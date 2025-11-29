Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

 29.11.2025 - 20:27
Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

Τα όνειρα της 17χρονης Αλίκης Νικολάου «έσβησαν» στην άσφαλτο με τον πιο φρικτό τρόπο.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, η ανήλικη απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου οχήματος στο οποίο επέβαινε με άλλους τέσσερις φίλους της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θλίψη για την άτυχη Αλίκη που «έσβησε» στο φρικτό θανατηφόρο - «Ο αδόκητος χαμός της προκαλεί μας ανείπωτη οδύνη» - Φωτογραφία

Η άτυχη Αλίκη καθόταν στις πίσω θέσεις του οχήματος, ενώ σε αυτό επέβαιναν η φίλη της επίσης 17 ετών κι άλλοι τρεις νεαροί ηλικίας 22 και 17 ετών. Στον δρόμο της Κοφίνου προς την έξοδο του αυτοκινητόδρομου το όχημα ανατράπηκε.

Για τον απεγκλωβισμό των νεαρών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 17χρονης, ενώ οι υπόλοιποι αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο», ανέφερε ο Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Συγκλονιστική η ανάρτηση της προϊσταμένης της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνας Κωσταντίνου.

«Ξημέρωσε για κάποιους… όχι γι’ αυτούς αλλά ούτε και για εμάς… τρεις φορές σχημάτισα τον αριθμό σας και τις τρεις φορές δεν κατάφερα να σας το ανακοινώσω… να ανακοινώσω τον θάνατο του παιδιού σας… ακόμα τρέμει η φωνή μου και κρυώνω… πάντα ο θάνατος με παγώνει και ας είναι η δουλεία μου… να προσέχετε!! Όχι για εμάς, για τη μάνα σας… για τον πατέρα σας, που ακόμα περιμένουν να επιστρέψετε στο σπίτι».

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 17χρονης Αλίκης θα διαφανούν από τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο Κυριακή.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 22χρονου οδηγού του μοιραίου διπολοκάμπινου. Ο νεαρός μετά το δυστύχημα υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα 37 μιλιγκράμ αντί 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο.

Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής. Υποβλήθηκε και σε νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάχη με τις φλόγες στην Πάφο: Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή - Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Θλίψη για την άτυχη Αλίκη που «έσβησε» στο φρικτό θανατηφόρο - «Ο αδόκητος χαμός της προκαλεί μας ανείπωτη οδύνη» - Φωτογραφία
Πέθανε η Μαρούλλα Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»
Μύθος ή αλήθεια ότι συγχρονίζονται οι περίοδοι των γυναικών;
Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ

 29.11.2025 - 20:06
Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την Κύπρο επισκέπτεται η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  •  29.11.2025 - 17:02
Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

  •  29.11.2025 - 20:27
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

  •  29.11.2025 - 15:10
Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»

Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»

  •  29.11.2025 - 17:46
Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

  •  29.11.2025 - 12:34
«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

  •  29.11.2025 - 16:34
Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

  •  29.11.2025 - 15:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα