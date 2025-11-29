Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, η ανήλικη απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου οχήματος στο οποίο επέβαινε με άλλους τέσσερις φίλους της.

Η άτυχη Αλίκη καθόταν στις πίσω θέσεις του οχήματος, ενώ σε αυτό επέβαιναν η φίλη της επίσης 17 ετών κι άλλοι τρεις νεαροί ηλικίας 22 και 17 ετών. Στον δρόμο της Κοφίνου προς την έξοδο του αυτοκινητόδρομου το όχημα ανατράπηκε.

Για τον απεγκλωβισμό των νεαρών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 17χρονης, ενώ οι υπόλοιποι αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο», ανέφερε ο Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος

Συγκλονιστική η ανάρτηση της προϊσταμένης της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνας Κωσταντίνου.

«Ξημέρωσε για κάποιους… όχι γι’ αυτούς αλλά ούτε και για εμάς… τρεις φορές σχημάτισα τον αριθμό σας και τις τρεις φορές δεν κατάφερα να σας το ανακοινώσω… να ανακοινώσω τον θάνατο του παιδιού σας… ακόμα τρέμει η φωνή μου και κρυώνω… πάντα ο θάνατος με παγώνει και ας είναι η δουλεία μου… να προσέχετε!! Όχι για εμάς, για τη μάνα σας… για τον πατέρα σας, που ακόμα περιμένουν να επιστρέψετε στο σπίτι».

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 17χρονης Αλίκης θα διαφανούν από τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο Κυριακή.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 22χρονου οδηγού του μοιραίου διπολοκάμπινου. Ο νεαρός μετά το δυστύχημα υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα 37 μιλιγκράμ αντί 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο.

Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής. Υποβλήθηκε και σε νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

