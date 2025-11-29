Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Χτες ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμμετείχαν το απόγευμα σε τελετή στη Νίκαια της Βιθυνίας, τιμώντας τη συμπλήρωση χιλίων επτακοσίων ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της βυθισμένης Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, όπου τουρκικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού του τετάρτου αιώνα, που πολλοί ειδικοί συνδέουν με την ιστορική Σύνοδο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, έκανε λόγο για «λίκνο της χριστιανικής πίστης» και κάλεσε «να ακουστούν όλες οι φωνές των πιστών» στον αγώνα για χριστιανική ενότητα. Τόνισε ότι η επέτειος τιμάται «με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας», επισημαίνοντας πως η παρουσία στη Νίκαια αποτελεί «ζωντανή μαρτυρία» της πίστης των πατέρων της Συνόδου.

Ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την πρωτοβουλία της κοινής επετείου και υπενθύμισε ότι η σύνοδος του 325 μετά Χριστόν διαμόρφωσε το «πιστεύω της Νίκαιας», το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Υπογράμμισε ότι η ενότητα είναι πολύ αναγκαία σε έναν κόσμο γεμάτο βία και σύγκρουση και συνέδεσε την επιθυμία για πλήρη κοινωνία των Χριστιανών με την αναζήτηση της αδελφοσύνης όλων των ανθρώπων.