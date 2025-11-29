Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

 29.11.2025 - 09:27
Συνάντηση στο Φανάρι θα έχουν σήμερα ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο ποντίφικας στην Τουρκία.

Χτες ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμμετείχαν το απόγευμα σε τελετή στη Νίκαια της Βιθυνίας, τιμώντας τη συμπλήρωση χιλίων επτακοσίων ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της βυθισμένης Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, όπου τουρκικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού του τετάρτου αιώνα, που πολλοί ειδικοί συνδέουν με την ιστορική Σύνοδο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, έκανε λόγο για «λίκνο της χριστιανικής πίστης» και κάλεσε «να ακουστούν όλες οι φωνές των πιστών» στον αγώνα για χριστιανική ενότητα. Τόνισε ότι η επέτειος τιμάται «με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας», επισημαίνοντας πως η παρουσία στη Νίκαια αποτελεί «ζωντανή μαρτυρία» της πίστης των πατέρων της Συνόδου.

Ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την πρωτοβουλία της κοινής επετείου και υπενθύμισε ότι η σύνοδος του 325 μετά Χριστόν διαμόρφωσε το «πιστεύω της Νίκαιας», το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Υπογράμμισε ότι η ενότητα είναι πολύ αναγκαία σε έναν κόσμο γεμάτο βία και σύγκρουση και συνέδεσε την επιθυμία για πλήρη κοινωνία των Χριστιανών με την αναζήτηση της αδελφοσύνης όλων των ανθρώπων.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

