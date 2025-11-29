Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήμα τΟδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για άμεση η ακινητοποίησή τους.
Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.
Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.
Δείτε τη λίστα εδώ.
Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη ανακοινωθεί αρχικά η ανάκληση 688 οχημάτων και στη συνέχεια άλλων 132.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανακλήσεις ΜΟΤ σε 688 οχήματα - Δείτε λίστα
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: TAKATA: Άμεση ακινητοποίηση γι' αυτά τα 132 οχήματα - Δείτε λίστα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις