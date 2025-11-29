Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 29.11.2025 - 10:00
Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει η εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής VAUXHALL έχει προβεί στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ για επιπλέον 7 οχήματα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήμα τΟδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για άμεση η ακινητοποίησή τους.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη ανακοινωθεί αρχικά η ανάκληση 688 οχημάτων και στη συνέχεια άλλων 132.

