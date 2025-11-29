Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη
Σήμερα 29 Νοεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.
Ανατολή ήλιου: 07:20 – Δύση ήλιου: 17:06
Σελήνη 8.5 ημερών
Ο Άγιος Φαίδρος θανατώθηκε μαρτυρικά, αφού έχυσαν επάνω του καυτή ρητίνη.
Ο Άγιος Φιλούμενος καταγόταν από τη Λυκαονία. Ήταν έμπορος σιτηρών. Καταγγέλθηκε, το 270 μ.Χ., ως χριστιανός στον ηγεμόνα της Άγκυρας Φήλικα. Συνελήφθη και τον παρουσίασαν μπροστά στον ηγεμόνα. Ο Φιλούμενος όμως δεν πτοήθηκε από τις απειλές που δέχθηκε και παρέμεινε πιστός στην μία και αληθινή πίστη του Χριστού.
Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τρυπώντας του τα άκρα με καρφιά. Με αυτό τον μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.
