Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

 29.11.2025 - 08:17
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

Σήμερα Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Φαίδρου μάρτυρος και του Αγίου Φιλουμένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Σήμερα 29 Νοεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.
Ανατολή ήλιου: 07:20 – Δύση ήλιου: 17:06
Σελήνη 8.5 ημερών

Άγιος Φαίδρος

Ο Άγιος Φαίδρος θανατώθηκε μαρτυρικά, αφού έχυσαν επάνω του καυτή ρητίνη.

Άγιος Φιλούμενος

Ο Άγιος Φιλούμενος καταγόταν από τη Λυκαονία. Ήταν έμπορος σιτηρών. Καταγγέλθηκε, το 270 μ.Χ., ως χριστιανός στον ηγεμόνα της Άγκυρας Φήλικα. Συνελήφθη και τον παρουσίασαν μπροστά στον ηγεμόνα. Ο Φιλούμενος όμως δεν πτοήθηκε από τις απειλές που δέχθηκε και παρέμεινε πιστός στην μία και αληθινή πίστη του Χριστού.

Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τρυπώντας του τα άκρα με καρφιά. Με αυτό τον μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

