Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε μεταλλικό κιγκλίδωμα και ανατράπηκε.

Οι 19χρονος και 17χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, ενώ ο 17χρονος τραυματίστηκε και στο χέρι. Νοσηλεύονται και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η Τροχαία Πάφου διερευνά.