Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

 29.11.2025 - 08:08
Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

Γύρω στις 23:40 το βράδυ της Παρασκευής 28/11, στην οδό Μόρφου στην Πάφο, ενώ 19χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη 17χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε μεταλλικό κιγκλίδωμα και ανατράπηκε.

Οι 19χρονος και 17χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, ενώ ο 17χρονος τραυματίστηκε και στο χέρι. Νοσηλεύονται και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η Τροχαία Πάφου διερευνά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»
Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους
Καιρός: «Hello, it’s me» μας λέει η Adel που πλησιάζει – Φέρνει καταιγίδες με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ
Χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες

 29.11.2025 - 08:03
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

 29.11.2025 - 08:17
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

  •  29.11.2025 - 07:52
Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

  •  29.11.2025 - 07:55
Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

  •  29.11.2025 - 09:06
Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.11.2025 - 08:08
Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»

Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»

  •  29.11.2025 - 08:51
Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

  •  29.11.2025 - 08:20
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

  •  29.11.2025 - 08:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα