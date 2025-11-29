Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.
Οι 19χρονος και 17χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, ενώ ο 17χρονος τραυματίστηκε και στο χέρι. Νοσηλεύονται και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Η Τροχαία Πάφου διερευνά.
