Χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες

Η μειωμένη δυνατότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συντονισμού και καθυστερήσεις στις πτήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η απόφαση να λειτουργεί μόνο ένας διάδρομος για απογειώσεις και προσγειώσεις προκάλεσε καθυστερήσεις, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 1,5 ώρας σε σχεδόν όλες τις πτήσεις της ημέρας. Η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε από την αυξημένη κίνηση, καθώς το αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα γεμάτο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να προκύψουν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις και προβλήματα συντονισμού.

Συμβουλές για τους επιβάτες: Πώς να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις

Η κατάσταση του Ελευθέριος Βενιζέλος τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι το αεροδρόμιο ενδέχεται να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα και σε άλλες περιόδους κακοκαιρίας ή αυξημένης ζήτησης.

Οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν για πιθανές καθυστερήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της αεροπορικής τους εταιρείας και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφήνουν επιπλέον χρόνο μεταξύ των πτήσεών τους, ειδικά αν έχουν ανταπόκριση.

Πηγή: protothema.gr