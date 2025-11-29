Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΧαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες

 29.11.2025 - 08:03
Χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες

Η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη χρήση μόνο ενός αεροδιαδρόμου για όλες τις πτήσεις.

Η μειωμένη δυνατότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συντονισμού και καθυστερήσεις στις πτήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η απόφαση να λειτουργεί μόνο ένας διάδρομος για απογειώσεις και προσγειώσεις προκάλεσε καθυστερήσεις, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 1,5 ώρας σε σχεδόν όλες τις πτήσεις της ημέρας. Η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε από την αυξημένη κίνηση, καθώς το αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα γεμάτο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να προκύψουν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις και προβλήματα συντονισμού.

Συμβουλές για τους επιβάτες: Πώς να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις

Η κατάσταση του Ελευθέριος Βενιζέλος τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι το αεροδρόμιο ενδέχεται να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα και σε άλλες περιόδους κακοκαιρίας ή αυξημένης ζήτησης.

Οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν για πιθανές καθυστερήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της αεροπορικής τους εταιρείας και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφήνουν επιπλέον χρόνο μεταξύ των πτήσεών τους, ειδικά αν έχουν ανταπόκριση.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»
Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους
Καιρός: «Hello, it’s me» μας λέει η Adel που πλησιάζει – Φέρνει καταιγίδες με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ
Χαμός στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Συμβουλές στους ταξιδιώτες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

 29.11.2025 - 07:55
Επόμενο άρθρο

Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

 29.11.2025 - 08:08
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

  •  29.11.2025 - 07:52
Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

  •  29.11.2025 - 07:55
Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

Ασταμάτητο το αίμα στην άσφαλτο – Νεκρή η 17χρονη Αλίκη μετά από τροχαίο τα ξημερώματα

  •  29.11.2025 - 09:06
Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

Νέο τροχαίο με μοτοσικλέτα – 19χρονος και 17χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.11.2025 - 08:08
Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»

Θύμα απάτης διευθυντής εταιρείας - «Χάκαραν» το email και παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες – Χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός»

  •  29.11.2025 - 08:51
Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Συσκευές... «βαμπίρ»: Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

  •  29.11.2025 - 08:20
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου - Τα δύο σπάνια αλλά όμορφα ονόματα

  •  29.11.2025 - 08:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα