ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

 29.11.2025 - 07:55
Επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τα ποσοστά «γέννησης» και «θανάτου» το 2023 – Ποια επικράτησαν – Η θέση της Κύπρου στον πίνακα

Κάθε χρόνο τα δεδομένα για κάθε επιχείρηση αλλάζουν, αφού την μια χρονιά μπορεί να τα πηγαίνει καλά οικονομικά και την επόμενη να τα βρίσκει σκούρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2023, υπήρχαν πάνω από 33 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Το ίδιο έτος δημιουργήθηκαν 3,5 εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις, καταγράφηκαν 2,8 εκατομμύρια «θάνατοι» επιχειρήσεων, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον «θάνατο» επιχειρήσεων. Το ποσοστό γέννησης επιχειρήσεων ήταν 10,5%, ενώ το ποσοστό «θανάτου» επιχειρήσεων ανήλθε σε 8,5%.

Το άρθρο της Eurostat παρουσιάζει ορισμένα ευρήματα από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained σχετικά με τη δημογραφία των επιχειρήσεων.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το 2023 δημιουργήθηκαν περισσότερες εταιρείες από όσες διαλύθηκαν.

Εξαιρέσεις αποτελούσαν η Βουλγαρία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Σλοβακία, όπου τα ποσοστά «θανάτου» επιχειρήσεων ήταν υψηλότερα από τα ποσοστά γεννήσεων.

Ποσοστά γέννησης επιχειρήσεων

Τα υψηλότερα ποσοστά γέννησης επιχειρήσεων καταγράφηκαν στη Λιθουανία (19,6%), τη Μάλτα (17,1%) και την Πορτογαλία (16,8%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Αυστρία (6,2%), τη Δανία (7,3%) και την Ιταλία (7,8%).

Ποσοστά «θανάτου» επιχειρήσεων

Από την άλλη πλευρά, τα υψηλότερα προκαταρκτικά ποσοστά θανάτου επιχειρήσεων καταγράφηκαν στην Εσθονία (27,5%), την Ιρλανδία (16,6%) και τη Βουλγαρία (16,5%) ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (2,6%), την Ελλάδα (3,4%) και την Ολλανδία (5,0%).

Κατά την περίοδο 2020-2023, το μερίδιο των επιχειρήσεων με υψηλή αύξηση της απασχόλησης αυξήθηκε σε 10,5%, σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία (2019-2022) όπου ανερχόταν σε 9,2%. Το μερίδιο αυτό αντιστοιχούσε σε περίπου 180.000 επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης στην ΕΕ το 2023.

Οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης είναι επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον 10 υπαλλήλους στην αρχή μιας τριετούς περιόδου και ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων άνω του 10% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

