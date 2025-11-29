Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από ρούχα και καλλυντικά μέχρι παιχνίδια: Τρεις καταγγελίες για Shein και Temu - Ανάπτυξη μέχρι και φυσικών καταστημάτων στην ΕΕ

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 29.11.2025 - 07:52
Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος των δημοφιλών ηλεκτρονικών πλατφορμών Temu και Shein υπέβαλε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, κάνοντας λόγο για συστηματικές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τόσο σε ζητήματα ασφάλειας προϊόντων όσο και σε θέματα προστασίας των καταναλωτών.

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου, Βιργινία Χρίστου, εξήγησε ότι πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα κατέδειξε πως οι δύο πλατφόρμες εξακολουθούν να μην τηρούν τις απαιτούμενες οδηγίες, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως παιδικά παιχνίδια, κοσμήματα και καλλυντικά.

«Το πρόβλημα είναι ότι δημοσιοποιήθηκε και η δεύτερη έρευνα των οργανώσεων καταναλωτών με στοιχεία που δείχνουν τη συνεχή παράβαση ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών… Δεν εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας των προϊόντων, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά»σημείωσε.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου προϊόντα στερούνται σήμανσης, ενώ σε καλλυντικά δεν αναγράφεται ούτε ο τρόπος παρασκευής.

Τρεις επιβεβαιωμένες καταγγελίες στην ΕΕ

Η κα. Χρίστου ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς και υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, υπέβαλε τρεις καταγγελίες κατά των Temu και Shein, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν:

1. Ψευδοοικολογικοί ισχυρισμοί και κίνδυνοι για την υγεία: Αφορούσε ενδύματα που παρουσιάζονται ως οικολογικά, χωρίς ωστόσο να πληρούν σχετικές προδιαγραφές, ενώ εντοπίστηκαν ζητήματα που τα καθιστούν εν δυνάμει επιβλαβή.

2. Παραβίαση του ευρωπαϊκού κανονισμού ασφάλειας προϊόντων: Προϊόντα που φτάνουν στην ΕΕ δεν συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.

3. Παραβίαση δικαιωμάτων καταναλωτών: Αν και οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, λειτουργούν εντός της ευρωπαϊκής αγοράς και υποχρεούνται να τηρούν τη σχετική νομοθεσία, κάτι που όπως διαπιστώθηκε– δεν συμβαίνει.

Περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών στην ΕΕ

Η κα. Χρίστου επισήμανε ότι μέτρα όπως οι δασμοί ίσως δεν αποδειχθούν αποτρεπτικά, καθώς οι εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά εδώ και πάνω από 15 χρόνια.

Όπως ανέφερε, Temu και Shein έχουν συνεργασίες με 15 ευρωπαϊκά λιμάνια για μεταφορά μεγάλων φορτίων, ενώ έχουν φροντίσει για τη δημιουργία αποθηκών εντός κρατών-μελών, με στόχο την ανάπτυξη και φυσικών καταστημάτων.

«Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ στην Κύπρο αγοράσω από φυσικό κατάστημα στη Γαλλία, δεν θα επιβαρυνθώ με δασμούς, γιατί πρόκειται για ενδοευρωπαϊκή αγορά», εξήγησε.

Τα επόμενα βήματα

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την πίεση προς τις Ευρωπαϊκές αρχές.

«Αναμένουμε και προσκομίζουμε συνεχώς στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο… Λαμβάνουμε δείγματα και παρακολουθούμε τι συμβαίνει σε μεγάλες αγορές. Μας ζητούν συνεχώς επιβεβαιώσεις και στοιχεία», ανέφερε η κα. Χρίστου.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, ενώ καταληκτικά υπογραμμίζει ότι η τελική απόφαση για κυρώσεις ή μέτρα είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

