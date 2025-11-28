Χαμός με σειρά: H πρεμιέρα της νέας σεζόν της... έριξε την πλατφόρμα του Netflix - Τι συνέβη

«Μερικοί χρήστες αντιμετώπισαν προσωρινά πρόβλημα στη ροή μέσω τηλεοράσεων, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους εντός πέντε λεπτών», δήλωσε το Netflix στο Reuters.

Το Netflix έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν παρόμοιες δυσκολίες, σύμφωνα με τον Guardian, κατά τη διάρκεια μεγάλων events, όπως ο αγώνας μποξ του Mike Tyson με τον Jake Paul και το live reunion του ριάλιτι «Love is Blind» το 2024. Μια μικρή διακοπή είχε επίσης σημειωθεί όταν κυκλοφόρησαν τα δύο τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» το 2022.

Ο Ross Duffer, συνδημιουργός της σειράς, ανέφερε στο Instagram ότι το Netflix είχε «αυξήσει το bandwidth κατά 30% για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάρρευση».

Μόλις μία μέρα πριν από το πολυαναμενόμενο φινάλε, όλες οι προηγούμενες σεζόν του «Stranger Things» μπήκαν στα top 10 του Netflix, κάτι που αποτελεί ρεκόρ.

Το «Stranger Things» διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1980 και ακολουθεί τις περιπέτειες μιας παρέας παιδιών από το φανταστικό Χόκινς της Ιντιάνα, μετά την ξαφνική εμφάνιση μιας νεαρής κοπέλας με ψυχοκινητικές ικανότητες, που ανοίγει μια πύλη μεταξύ της Γης και μιας άλλης διάστασης γνωστής ως Upside Down.

Δείτε το trailer:

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr