ΠτΔ: Εγκαινίασε την έκθεση για τις Δυνάμεις Καταδρομών - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής απονομής του πράσινου μπερέ στους εθνοφρουρούς της 2025 ΕΣΣΟ, προσδίδοντάς της μια ιδιαίτερα συμβολική και τιμητική διάσταση.

Στην έκθεση ο επισκέπτης ανακαλύπτει μέσα από αυθεντικές φωτογραφίες, τεκμήρια και σύμβολα την ιστορική διαδρομή εξήντα και πλέον ετών παρουσίας και δράσης των Καταδρομέων στην Κύπρο.

Παρουσιάζονται τα πρώτα χρόνια οργάνωσης και συγκρότησης των Μονάδων, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις της Τυλληρίας, του Λωρόβουνου και της Κοφίνου, την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τη σταδιακή διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Δυνάμεων Καταδρομών. Ακολούθως, εστιάζει στην καθοριστική περίοδο του 1974, προβάλλοντας τη δράση των Μονάδων Καταδρομών κατά την τουρκική εισβολή, τη συμβολή τους στο πεδίο της μάχης, τις θυσίες, την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό που επέδειξαν κατά την υπεράσπιση της πατρίδας μας.

Παράλληλα, στη φωτογραφική έκθεση αναδεικνύεται το ιστορικό αποτύπωμα της 35ης (Λ΄) Μοίρας Καταδρομών (ΜΚ) και η Επιχείρηση «ΝΙΚΗ». Μέσα από εικόνες, μαρτυρίες και μνημειακά σημεία προβάλλεται ο κοινός αγώνας Κύπρου και Ελλάδας, όπως αυτός κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 1974, όταν η Α΄ Μοίρα Καταδρομών μεταφέρθηκε στην Κύπρο. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο Τύμβος Μακεδονίτισσας, το μνημείο που διασώζει τη μνήμη των πεσόντων και συμβολίζει τον δεσμό συνεργασίας και θυσίας των δύο χωρών.

Η έκθεση καταγράφει επίσης τη μετέπειτα εξέλιξη, αποστολή και σύγχρονη δράση της Διοίκησης Καταδρομών, ρίχνοντας φως στη νέα περίοδο ανάπτυξης, αναδιοργάνωσης, επιχειρήσεων και εκπαίδευσης έως τη σημερινή λειτουργία και δομή της.

Στον χώρο της έκθεσης εκτίθενται ιστορικά σύμβολα, όπως ο πράσινος μπερές, οι σημαίες και τα εμβλήματα, τα οποία υπενθυμίζουν τις αξίες των Καταδρομέων: πίστη, τιμή, θάρρος, αποφασιστικότητα και ομαδικότητα.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, και η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Αλίκη Στυλιανού.

Χαιρετίζοντας τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Ταγματάρχης Πεζικού Χρίστος Κούμνας ευχαρίστησε από πλευράς Διοίκησης Καταδρομών το ΓΤΠ για τη συμβολή του στη δημιουργία αυτής της μοναδικής φωτογραφικής έκθεσης, όπως τη χαρακτήρισε.

Κατά την ξενάγησή του στον χώρο της έκθεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη το ΓΤΠ για την πρωτοβουλία του να συνεργαστεί με τη Διοίκηση Καταδρομών.

«Αυτός ο εκθεσιακός χώρος δεν είναι μόνο, για να αποδώσουμε τιμή σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν, που αγωνίστηκαν, για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία –και φυσικά πρέπει να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκθέσεις, για να τιμούμε όλους αυτούς που υπερασπίστηκαν τη χώρα μας– αλλά βλέποντας στο μέλλον, βλέποντας τις φωτογραφίες, δυο σημεία μου έρχονται στο μυαλό. Το πρώτο: ο οποιοσδήποτε υποψήφιος καταδρομέας να έρχεται εδώ, όταν μπαίνει στην Εθνική Φρουρά (ΕΦ)», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θεωρεί ότι μέσα από αυτές τις φωτογραφίες ενισχύεται ακόμα περισσότερο, για να αντέξει το δύσκολο στρατόπεδο.

«Το δεύτερο: πρέπει, και ελπίζω να γίνεται, να φέρουμε τους μαθητές μας εδώ από όλη την Κύπρο, για να δουν την ιστορία των Καταδρομέων, τις θυσίες τους. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ενισχύσει τα αισθήματά τους, ειδικά των αντρών, άλλα θέλουμε και γυναίκες να υπηρετήσουν στην ΕΦ, στους Καταδρομείς. Συγχαρητήρια. Δεν είναι απλώς ένας εκθεσιακός χώρος. Είναι τα μηνύματα που στέλνει –και για το παρελθόν, για να το τιμήσουμε, αλλά, πολύ περισσότερο για το μέλλον και την ανάγκη να ενισχύσουμε την ΕΦ», συμπλήρωσε.

Σε χαιρετισμό της στην έκθεση φωτογραφίας του ΓΤΠ «Ιστορία των Καταδρομών», η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Αλίκη Στυλιανού, είπε ότι μέσα από τα πρόσωπα και τις στιγμές που αποτυπώνονται, τιμάμε τις ιστορίες, τις δυσκολίες και τα επιτεύγματα ανθρώπων που με επιμονή και αυταπάρνηση συνέβαλαν στην υπεράσπιση της πατρίδας μας, ειδικά κατά τις τραγικές μέρες του 1974.

«Χωρίς να ξεχνάμε ούτε στιγμή τους καταδρομείς που έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους, καθώς και όσους ακόμη αγνοούνται. Αυτό το επίλεκτο σώμα του στρατού ξηράς, τις Δυνάμεις Καταδρομών, τιμούμε κι εμείς στην έκθεση που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Τιμούμε τις αξιοθαύμαστες επιδόσεις τους, την καλλιέργεια και ανάπτυξη του στρατιωτικού πνεύματος και αρετής», πρόσθεσε.

Η κ. Στυλιανού αναφέρθηκε και στην προσωπική εμπειρία που είχε σε σχέση με την Εθνική Φρουρά.

«Το 2010 μου είχαν ανατεθεί καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου στο Υπουργείο Άμυνας, καθήκοντα τα οποία με έφεραν κοντά στο τί σημαίνει πειθαρχία, εργατικότητα, απόδοση, στόχος – αποτέλεσμα. Γνώρισα επαγγελματίες στρατιωτικούς, τα επίλεκτα σώματα ασφάλειας, τη σκληρή και συστηματική τους εκπαίδευση, καθώς και την έννοια της εμπιστοσύνης σε δύσκολες συνθήκες. Γι’ αυτό και όταν προέκυψε η ευκαιρία για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών να προβάλει την πορεία των Επίλεκτων Δυνάμεων των Καταδρομών, ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά, θεωρώντας την πρόσκληση τους πολύ τιμητική», σημείωσε.

Η κ. Στυλιανού είπε ότι από προσωπική της εμπειρία, ο στρατός προσφέρει μοναδικές δεξιότητες και γνώσεις στη ζωή μας, οι οποίες είναι πολύτιμες τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή.

«Η υπηρεσία στις Ειδικές Δυνάμεις που εθελοντικά επιλέγουν οι κληρωτοί, τα παιδιά μας, δημιουργεί την ύψιστη ηθική ικανοποίηση προσφοράς στην Πατρίδα μας και την Εθνική Φρουρά, ενώ το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και υψηλοφροσύνης συνοδεύει όσους υπηρέτησαν παντού και πάντοτε. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη σημερινή πρόσκληση, η οποία είναι πολύ τιμητική για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, και μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το δικό μας ευχαριστώ στις Δυνάμεις των Καταδρομών, θυμίζοντας ότι βασιζόμαστε πάνω σας για την ασφάλεια μας. Είμαι βέβαιη ότι θα φανείτε αντάξιοι της εμπιστοσύνης μας», συμπλήρωσε.

Η κ. Στυλιανού ευχήθηκε, τέλος, η περιήγηση σήμερα να αποτελέσει το έναυσμα για καλύτερη γνώση της σημαντικής αυτής πτυχή της κυπριακής ιστορίας που αφορά, κυρίως, τη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης απέναντι στην Πατρίδα μας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ