Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

Σύμφωνα με την Αστυνομία η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 07/15 το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα ενώ ο 28χρονος, οδηγούσε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού στην οδό Αλκυωνίδων, έδαφος Αραδίππου, στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς – Λάρνακας, κινήθηκε στην δεξιά πλευρά αρθρωτού φορτηγού το οποίο κινείτο στην ίδια πορεία και προσπαθούσε να στρίψει κανονικά δεξιά, σύμφωνα με την πορεία του, για να εισέλθει στον κύριο δρόμο.

Η καρότσα που έσερνε το αρθρωτό όχημα συγκρούστηκε πλευρικά με την μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα ο 28χρονος να τραυματιστεί κρίσιμα.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το νεαρό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού έφερε διάφορα εσωτερικά τραύματα, με την κατάσταση του να θεωρείται κρίσιμη.

Από τη σύγκρουση η μοτοσυκλέτα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον ο 28χρονος το φορούσε.

Ο οδηγός του αρθρωτού οχήματος ηλικίας 67 ετών, κάτοικος χωριού της επαρχίας Λάρνακας δεν έπαθε τίποτε.

Την υπόθεση διερευνά ο Κλάδος Τροχαίας Λάρνακας.

ΚΥΠΕ