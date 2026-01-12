Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρείται «εμμονή, σε σημείο ανησυχητικό» τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από την Πρώτη Κυρία, ώστε να μην υπάρξει πλήρης διαφάνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ανέφερε ακόμη ότι ο Φορέας είχε ουσιαστικά αφεθεί χωρίς χρηματοδότηση το τελευταίο διάστημα, γεγονός που οδήγησε –όπως είπε– στη δημιουργία ενός «παράλληλου διαύλου» για παροχή βοήθειας προς παιδιά.

Ο κ. Μιχαηλίδης συνέκρινε την υπόθεση με προηγούμενα σκάνδαλα, σημειώνοντας πως «παλιά είχαμε το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, τώρα μιλάμε για σκάνδαλο μαύρων δωρεών», τονίζοντας ότι πρόκειται για πρακτικές που πλήττουν τη θεσμική αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

