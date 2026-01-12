Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

 12.01.2026 - 14:56
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» στο Σίγμα, για το επίμαχο βίντεο και τις πολιτικές προεκτάσεις του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του Κινήματος «Άλμα», έκανε λόγο για μια «σαθρή κατάσταση» γύρω από τον Ανεξάρτητο Φορέα, αφήνοντας αιχμές για χειρισμούς που όπως υποστήριξε, ενισχύουν την αδιαφάνεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρείται «εμμονή, σε σημείο ανησυχητικό» τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από την Πρώτη Κυρία, ώστε να μην υπάρξει πλήρης διαφάνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ανέφερε ακόμη ότι ο Φορέας είχε ουσιαστικά αφεθεί χωρίς χρηματοδότηση το τελευταίο διάστημα, γεγονός που οδήγησε –όπως είπε– στη δημιουργία ενός «παράλληλου διαύλου» για παροχή βοήθειας προς παιδιά.

Ο κ. Μιχαηλίδης συνέκρινε την υπόθεση με προηγούμενα σκάνδαλα, σημειώνοντας πως «παλιά είχαμε το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, τώρα μιλάμε για σκάνδαλο μαύρων δωρεών», τονίζοντας ότι πρόκειται για πρακτικές που πλήττουν τη θεσμική αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Δείτε το βίντεο:

«Βαθιά προσωπική τραγωδία» - Η ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Κύπρο για τον θάνατο του υπαλλήλου

 12.01.2026 - 14:49
Προτάθηκε πρώην ΑΠΟΕΛίστας στην Ομόνοια - Τι ισχύει

 12.01.2026 - 15:00
Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

