«Βαθιά προσωπική τραγωδία» - Η ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Κύπρο για τον θάνατο του υπαλλήλου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο A.V. Panov, υπάλληλος της Πρεσβείας, απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται, ο θάνατός του αποτελεί «βαθιά προσωπική τραγωδία» για την οικογένεια και τους οικείους του.

Η Πρεσβεία σημειώνει ότι έχει παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια και στήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος, ενώ προσθέτει πως βρίσκεται σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές για τη διευθέτηση των διαδικασιών που αφορούν τον άμεσο επαναπατρισμό της σορού στη Ρωσία.