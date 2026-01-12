Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Βαθιά προσωπική τραγωδία» - Η ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Κύπρο για τον θάνατο του υπαλλήλου

 12.01.2026 - 14:49
«Βαθιά προσωπική τραγωδία» - Η ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Κύπρο για τον θάνατο του υπαλλήλου

Τον θάνατο υπαλλήλου της γνωστοποίησε η Ρωσική Πρεσβεία στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι της στο Telegram.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο A.V. Panov, υπάλληλος της Πρεσβείας, απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται, ο θάνατός του αποτελεί «βαθιά προσωπική τραγωδία» για την οικογένεια και τους οικείους του.

Η Πρεσβεία σημειώνει ότι έχει παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια και στήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος, ενώ προσθέτει πως βρίσκεται σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές για τη διευθέτηση των διαδικασιών που αφορούν τον άμεσο επαναπατρισμό της σορού στη Ρωσία.

 

 

