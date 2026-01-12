ΒΙΝΤΕΟ: Η 93χρονη σπρίντερ με καρδιά 50χρονης και μύες 20χρονης

Το 2024, έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 200 μέτρα στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 90 ετών, τερματίζοντας σε 54,47 δευτερόλεπτα. Σήμερα, εκτός από το να συνεχίζει ακάθεκτη το τρέξιμο, προσφέρει το σώμα της στους ερευνητές, για να ανακαλύψουν τα μυστικά της υγιούς γήρανσης.

«Απλώς μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Και ακόμη και τώρα, ίσως λίγο λιγότερο από παλιά, εξακολουθώ να νιώθω ένταση πριν από κάθε αγώνα», δήλωσε στο CNN Sports, προσθέτοντας ότι τον περασμένο Ιούνιο σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μ. με χρόνο 50,34 δευτερόλεπτα.

Όλα ξεκινούν από την αγάπη για την άσκηση

Η κυρία Mazzenga λέει ότι δεν περνά ούτε μία μέρα χωρίς να κάνει κάποια μορφή σωματικής δραστηριότητας. Αυτό, όμως αυτό δεν ίσχυε σε όλη της τη ζωή, παρά την αγάπη της για τον αθλητισμό. «Πάντα αγαπούσα τον αθλητισμό. Όταν ήμουν στο λύκειο, στα 14 ή 15 μου, έπαιζα μπάσκετ. Μετά πήγα στο πανεπιστήμιο και ο πρόεδρος οργάνωσε μια ομάδα γυναικών αθλητριών, οπότε αγωνίστηκα για το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα για επτά ή οκτώ χρόνια», είπε.

«Ήμουν πολύ καλή, αλλά σίγουρα ταίριαζα περισσότερο σε ατομικό άθλημα, οπότε συνέχισα. Αποφοίτησα ενώ συνέχιζα να αγωνίζομαι. Όμως το 1963 παντρεύτηκα και για 25 χρόνια δεν έκανα τίποτα. Πήγαινα στα βουνά, έκανα πεζοπορία, σκι, αλλά εγκατέλειψα τον ανταγωνιστικό αθλητισμό και ξανάρχισα το 1986, στα 53 μου. Από το 1986 ξανάρχισα την προπόνηση· μετά είχα και προπονητή και πάντα προπονούμουν τρεις φορές την εβδομάδα – αρχικά για μερικές ώρες, τώρα για μία ώρα την ημέρα» συμπλήρωσε.

Η διατροφή και ο τρόπος ζωής που συμπληρώνει τη μακροζωία

Το σπίτι της στην Πάδοβα είναι γεμάτο από μετάλλια και κύπελλα που έχει κατακτήσει τα τελευταία 40 χρόνια. Πίσω από αυτή την επιτυχία, κρύβεται και η ισορροπημένη διατροφή που ακολουθεί, χωρίς αυστηρούς περιορισμούς, απολαμβάνοντας μικρές μερίδες και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί κάθε βράδυ.

«Στις πέντε το πρωί είμαι ξύπνια. Τρώω πρωινό και συνήθως ένα σάντουιτς με ζαμπόν ή σαλάμι και μετά κάνω διάφορα πράγματα», λέει. «Βγαίνω έξω, πάω για περπάτημα, για ψώνια, κάνω λίγη δουλειά στο σπίτι. Μετά συνήθως τρώω ένα σνακ, φρούτα και μερικά μπισκότα.

»Στις 12 φυσικά μεσημεριανό, και τρώω λίγα ζυμαρικά – 30 ή 40 γραμμάρια – και κρέας ή ψάρι με λαχανικά. Το απόγευμα διαβάζω. Πηγαίνω σινεμά ή ίσως πάρω το τραμ για το κέντρο.

»Το βράδυ τρώω λαχανικά και μετά κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση και τις περισσότερες φορές με παίρνει ο ύπνος».

@cnn Age is just a number: How Emma Mazzenga is redefining athletic longevity at 92 years old and scientist are trying to figure out how she’s doing it. ♬ original sound - CNN

Η ανακάλυψη από τους ερευνητές

Ο Δρ. Simone Porcelli, Ιταλός καθηγητής ανθρώπινης φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, επικοινώνησε με τη Mazzenga για να συμμετάσχει σε μια μελέτη που ονομάζεται Project TRAJECTORAGE, εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις της.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, με έδρα το Πανεπιστήμιο της Παβίας και συμμετοχή ερευνητών από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα και το Πολυτεχνείο του Τορίνο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν και το Πανεπιστήμιο Castilla-La Mancha στην Ισπανία, στοχεύει στη διερεύνηση των φυσιολογικών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από την επιδείνωση της νευρομυϊκής λειτουργίας με την ηλικία, μέσω μακροχρόνιας παρακολούθησης υγιών ατόμων άνω των 60 ετών.

Στόχος είναι να βελτιωθεί η κατανόηση της σχέσης μεταξύ νευρικού συστήματος και σκελετικών μυών, καθώς και ο προστατευτικός ρόλος της σωματικής άσκησης.

«Καθώς γερνάμε, γινόμαστε πιο αργοί, δεν είμαστε τόσο γρήγοροι όσο παλιά. Αυτό μας οδηγεί σε μια σταδιακή φθορά», είπε στο CNN Sports ο Martino Franchi, ένας από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πάδοβα. «Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε με αυτή τη μελέτη είναι: υπάρχει ένα σημείο στη ζωή όπου αρχίζει η φθίνουσα πορεία;»

Υπερήλικας με καρδιά 50χρονου και μυς 20χρονου

Οι ερευνητές της μελέτης λένε ότι η υπερήλικη γυναίκα είναι το «κερασάκι στην τούρτα», επειδή είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία και πιο δραστήρια συμμετέχουσα, βοηθώντας τους να κατανοήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι γερνούν πιο αργά από άλλους.

Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, διαπιστώθηκε ότι η καρδιοαναπνευστική της κατάσταση ήταν αντίστοιχη με ενός ατόμου γύρω στα 50, ενώ η μιτοχονδριακή λειτουργία των μυών της ήταν αντίστοιχη με ενός υγιούς 20χρονου.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Mazzenga βρέθηκε ξανά στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου της Παβίας, με το CNN Sports να παρακολουθεί μια ολόκληρη ημέρα εξετάσεων. Οι επιστήμονες ήθελαν να διαπιστώσουν αν είχε «γεράσει» φυσιολογικά από την τελευταία αξιολόγηση.

Έπειτα από αρκετές εξετάσεις για την καρδιά, τους μύες και τη δύναμη, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είχε μεν γεράσει, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά πολύ λιγότερο από τον μέσο άνθρωπο. Αυτή ακριβώς η «ανωμαλία» είναι που θέλουν να κατανοήσουν οι ερευνητές.

«Θα μας δώσει ένα σημείο αναφοράς για να συγκρίνουμε τον γενικό πληθυσμό και να καταλάβουμε αν τα ίδια χαρακτηριστικά που βλέπουμε στην Emma υπάρχουν και σε άλλους ανθρώπους – και αν σχετίζονται με την άσκηση ή με κάτι άλλο», είπαν.

Υπάρχει μυστική συνταγή;

Για την ίδια, πάντως, το μυστικό είναι απλό: «Πηγαίνω για περπάτημα στη γειτονιά ή στο κέντρο. Με λίγα λόγια, κινούμαι. Δεν μένω ποτέ όλη μέρα στο σπίτι, εκτός αν ο καιρός δεν μου το επιτρέπει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πάνω απ’ όλα – να μην απομονώνεσαι.

»Εδώ και πάνω από έναν χρόνο συμμετέχω σε ομάδες στη γειτονιά. Συζητάμε διάφορα θέματα, διαβάζουμε βιβλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό» καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr