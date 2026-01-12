Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήH Μέτσολα απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

H Μέτσολα απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν

 12.01.2026 - 18:50
H Μέτσολα απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν

Την απόφασή της να απαγορεύσει την είσοδο του διπλωματικού προσωπικού και όλων των εκπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρός του Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, σήμερα αποφάσισα να απαγορεύσω την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» έγραψε συγκεκριμένα η κα Μέτσολα και πρόσθεσε ότι «το Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος, το οποίο διατηρείται μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών».

Δείτε την ανάρτηση της

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια επίθεση καρχαρία σε γυναίκα - «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει»

 12.01.2026 - 18:39
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Η 93χρονη σπρίντερ με καρδιά 50χρονης και μύες 20χρονης

 12.01.2026 - 19:04
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

  •  12.01.2026 - 13:56
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

  •  12.01.2026 - 14:56
Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

  •  12.01.2026 - 17:24
Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

  •  12.01.2026 - 14:13
Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  12.01.2026 - 18:20
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα