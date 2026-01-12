Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ με «μουστάκια» σε tweet του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας: Προτρέπει να πίνουμε πλήρες γάλα

 12.01.2026 - 19:13
Ο Τραμπ με «μουστάκια» σε tweet του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας: Προτρέπει να πίνουμε πλήρες γάλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που πρωταγωνιστεί σε ανάρτηση του υπουργείου Γεωργίας στο πλαίσιο των νέων συστάσεων για τη διατροφική πυραμίδα.

Στο πνεύμα μιας θρυλικής καμπάνιας για την κατανάλωση γαλακτοκομικών, το υπουργείο σε ανάρτησή του παρουσίασε τον Τραμπ με «μουστάκια» από γάλα και το μήνυμα: «Τα "μουστάκια από γάλα" επιστρέφουν, να πίνετε πλήρες γάλα».

Φαίνεται ότι η εικόνα είναι προϊόν φωτομοντάζ, αν και με τον Τραμπ ποτέ δεν μπορεί να είναι κανένας σίγουρος.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε νέες διατροφικές οδηγίες, οι οποίες ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη και πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα και λιγότερη ζάχαρη. Προτείνουν ακόμη την αποφυγή των υπερβολικά επεξεργασμένων τροφίμων για την επίτευξη καλύτερης υγείας.

Αυτές οι οδηγίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Make America Healthy Again (MAHA), η οποία υποστηρίζεται από τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Ο Κένεντι, μαζί με άλλους αξιωματούχους, όπως η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, έχουν εφαρμόσει πολιτικές του MAHA, όπως η μείωση των παιδικών εμβολίων και ο περιορισμός της πρόσβασης σε ανθυγιεινά τρόφιμα για άτομα που λαμβάνουν επιδόματα τροφίμων.

Η καμπάνια «Got Milk?» από τη δεκαετία του ‘90 προτρέπει τους Αμερικανούς να πίνουν γάλα και γενικά να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Πολλές διασημότητες έχουν φωτογραφηθεί με «μουστάκια» από γάλα για να περάσουν το μήνυμα στο κοινό.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

