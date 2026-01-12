Αστυνομία: Δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ο θάνατος υπαλλήλου της Ρωσικής Πρεσβείας

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»
Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.
Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Βύρωνος είπε πως η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον αφύσικο θάνατο ενός προσώπου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.
Στη συνέχεια, η σορός παραδόθηκε από τη Ρωσική Πρεσβεία στην Αστυνομία, έγινε η νεκροτομή από την οποία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Βύρωνος προσθέτοντας πως πλέον η σορός θα παραδοθεί στην Πρεσβεία για να σταλεί στη Ρωσία.
Η υπόθεση, κατέληξε ο κ. Βύρωνας, εξετάζεται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου.
