Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑστυνομία: Δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ο θάνατος υπαλλήλου της Ρωσικής Πρεσβείας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αστυνομία: Δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ο θάνατος υπαλλήλου της Ρωσικής Πρεσβείας

 12.01.2026 - 16:18
Αστυνομία: Δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ο θάνατος υπαλλήλου της Ρωσικής Πρεσβείας

Ο θάνατος του υπαλλήλου της Πρεσβείας της Ρωσίας στη Λευκωσία δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος.

Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Βύρωνος είπε πως η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον αφύσικο θάνατο ενός προσώπου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Στη συνέχεια, η σορός παραδόθηκε από τη Ρωσική Πρεσβεία στην Αστυνομία, έγινε η νεκροτομή από την οποία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Βύρωνος προσθέτοντας πως πλέον η σορός θα παραδοθεί στην Πρεσβεία για να σταλεί στη Ρωσία.

Η υπόθεση, κατέληξε ο κ. Βύρωνας, εξετάζεται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΔΗΣΥ: Επιβεβλημένες οι παραιτήσεις, αλλά χρειάζεται συγκροτημένο πλάνο δράσης

 12.01.2026 - 16:15
Επόμενο άρθρο

Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες στη Λεμεσό για ελλείποντα Ρώσο επιχειρηματία

 12.01.2026 - 16:27
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

  •  12.01.2026 - 13:56
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

  •  12.01.2026 - 14:56
Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

  •  12.01.2026 - 14:13
Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

  •  12.01.2026 - 13:36
Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  12.01.2026 - 12:59
Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

  •  12.01.2026 - 14:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα