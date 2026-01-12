ΔΗΣΥ: Επιβεβλημένες οι παραιτήσεις, αλλά χρειάζεται συγκροτημένο πλάνο δράσης

Η κ. Δημητρίου αναφέρει ότι το πλάνο πρέπει να περιλαμβάνει ανάληψη ευθυνών με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες, "που αφενός θα πείθουν πως δεν υπάρχει συγκάλυψη αλλά πλήρης συνεργασία, και αφετέρου θα εξαφανίζουν κάθε υπόνοια διαφθοράς και διαπλοκής".

Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη για πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα, σημειώνοντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας "οφείλει να εξετάσει αυτεπάγγελτα όλα όσα αναφέρονται στο βίντεο για ενδεχόμενες παραβιάσεις νομοθεσιών και θεσμοθετημένων διαδικασιών".

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρεται και στην ανάγκη για δραστικές αλλαγές και απόλυτη διαφάνεια για το Ταμείο του Φορέα ή/και πλήρης κατάργησή του και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης των φοιτητών.

"Όλοι οι θεσμοί πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι είναι που θα θωρακίσουμε το κύρος της πατρίδας μας. Αυτό επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου μας", αναφέρει η κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι "τα κίνητρα των δημιουργών είναι ασφαλώς αλλότρια και κακόβουλα και θα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά τα όσα αποκαλύπτονται είναι συγκλονιστικά και προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή".

Ανακοίνωση Δημοκρατικού Συναγερμού για αναβολή συνεδρίας Πολιτικού Γραφείου

Εξάλλου σε άλλη ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ, κατόπιν γνωμάτευσης του Προέδρου του Νομικού συμβουλίου του κόμματος, ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου.

Αυτό γίνεται υπό το φως του γεγονότος ότι η εκδίκαση της αίτησης διά άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα που ήταν ορισμένη σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται την ερχόμενη Πέμπτη και επιπρόσθετα διότι η εκκρεμότητα ή μη αστυνομικής έρευνας αποτελεί τη βάση για τη δήλωση της Προέδρου και την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προς το Πολιτικό Γραφείο.

Η συνεδρίαση αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης της αίτησης για άρση της ασυλίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την έκδοση της απόφασης.

Αναφέρεται ότι όταν ολοκληρωθούν αυτά τα γεγονότα θα καταδειχθεί σε σημαντικό βαθμό αν οι έρευνες της Αστυνομίας θα συνεχίσουν ή όχι, το Πολιτικό Γραφείο θα συνέλθει και θα ασχοληθεί με την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο είχε υιοθετήσει δήλωση της Προέδρου του Κόμματος.

Τονίζεται ότι τόσο η δήλωση της Προέδρου του Κόμματος όσο και η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου στο Πολιτικό Γραφείο μέχρι τότε συνεχίζουν να ισχύουν.