ΑρχικήΟικονομίαΑρχή Αδειών Κύπρου: Προβληματισμός για τις απεργίες – Κάλεσμα για ακύρωση των μέτρων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχή Αδειών Κύπρου: Προβληματισμός για τις απεργίες – Κάλεσμα για ακύρωση των μέτρων

 12.01.2026 - 16:03
Αρχή Αδειών Κύπρου: Προβληματισμός για τις απεργίες – Κάλεσμα για ακύρωση των μέτρων

Έκπληξη και έντονο προβληματισμό εκφράζει η Αρχή Αδειών Κύπρου σε σχέση με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που εξήγγειλε η ΠΟΑΤ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν φέρει επιχειρησιακή ευθύνη για ζητήματα που εμπίπτουν σε αρμοδιότητες άλλων φορέων.

Παρά ταύτα, όπως επισημαίνει, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και ρύθμισης στους αερολιμένες, ενώ καλεί σε θεσμικό διάλογο και συνεργασία, προειδοποιώντας ότι μονομερείς ενέργειες ενδέχεται να πλήξουν την οικονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Αρχή Αδειών Κύπρου εκφράζει έκπληξη και προβληματισμό για τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις που ανακοινώθηκαν από την ΠΟΑΤ.

Η Αρχή Αδειών Κύπρου επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι δεν της αναλογεί επιχειρησιακή ευθύνη για ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Παρ’ όλα αυτά, και στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά και υποστηρικτικά, προωθώντας αλλαγές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της νομιμότητας και την αντιμετώπιση φαινομένων που πλήττουν τη δημόσια τάξη και την εικόνα της χώρας.

Παράλληλα, η Αρχή Αδειών Κύπρου έχει ήδη προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και ρύθμισης για την τήρηση των ισχυόντων όρων χρήσης του Αερολιμένα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναστολή εισόδου σε όσους παραβιάζουν τους όρους χρήσης του αερολιμένα και τον καθορισμό των χρονικών ορίων και υποχρεωτικών στοιχείων για την προκράτηση (voucher).

Καθίσταται σαφές ότι απαιτούνται αλλαγές , και συγκεκριμένα:

1. Τροποποίηση της νομοθεσίας και θεσμοθέτηση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης, με σκοπό την πρόβλεψη ποινικών ευθυνών στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται άμεση ή έμμεση συνδρομή σε παραβατικές πρακτικές.

2. Αναθεώρηση καθεστώτος που αφορά τη διέλευση, διακίνηση και στάθμευση ταξί στους Αερολιμένες.

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει χρόνο, θεσμική συνεργασία και συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αποσπασματικές ή μονομερείς ενέργειες.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Αρχή Αδειών Κύπρου καλεί την ΠΟΑΤ να επανεξετάσει και να προχωρήσει σε ακύρωση των μέτρων που έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να λάβει, καθότι τέτοιες ενέργειες δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικό όφελος στα μέλη της, ενώ ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία.

