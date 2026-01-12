Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

 12.01.2026 - 15:57
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Με γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι «εχω λάβει την επιστολή παραίτησης του Διευθυντή του Γραφείου μου, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους, την οποία και έκανα αποδεκτή. Τη θεωρώ πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ: «Πρώτη σκέψη η πλήρης κατάργηση του Φορέα» - Η αντίδραση για παραίτηση Χαραλάμπους

Η αποχώρηση του κ. Χαραλάμπους, τον οποίο διακρίνει η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα, συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη μου, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση της χώρας μας, στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί το συμβόλαιό μας με τον κυπριακού λαό.

Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια». 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Παραιτήθηκε ο Χαραλάμπους μετά το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να εργαλειοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

 12.01.2026 - 15:50
Επόμενο άρθρο

Αρχή Αδειών Κύπρου: Προβληματισμός για τις απεργίες – Κάλεσμα για ακύρωση των μέτρων

 12.01.2026 - 16:03

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

  •  12.01.2026 - 13:56
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

  •  12.01.2026 - 14:56
Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

  •  12.01.2026 - 14:13
Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

  •  12.01.2026 - 13:36
Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  12.01.2026 - 12:59
Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

  •  12.01.2026 - 14:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα