Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚαμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

 12.01.2026 - 15:50
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Σε νέα αναβολή οδηγείται η λήψη απόφασης στον Δημοκρατικό Συναγερμό αναφορικά με την υπόθεση του βουλευτή Νίκου Σύκα, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας.

Η ηγεσία του κόμματος αποφάσισε όπως το Πολιτικό Γραφείο δεν προχωρήσει επί του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ακρόαση και να εκδοθεί σχετική απόφαση, μεταθέτοντας χρονικά τις εσωκομματικές εξελίξεις.

Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατόπιν γνωμάτευσης του Προέδρου του Νομικού συμβουλίου του κόμματος, ανακοινώνει τα ακόλουθα:   

1. Την 7/1/2026  το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αναβλήθηκε σε σχέση με τη συζήτηση της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο είχε υιοθετήσει τη δήλωση της Προέδρου του Κόμματος αναφορικά με το θέμα παραμονής του Βουλευτή Νίκου Σύκα εις το ψηφοδέλτιο του Κόμματος διά τις επερχόμενες  Βουλευτικές Εκλογές,  ιδίως διότι εκκρεμούσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή, ούτως ώστε να μπορέσει η Αστυνομία να του λάβει κατάθεση εις τα πλαίσια των ερευνών που διεξαγάγει αναφορικά με καταγγελία εναντίον του διά διάπραξη ποινικού αδικήματος.

2. Ενόψει του γεγονότος ότι η εκδίκαση της αίτησης διά άρση της ασυλίας που ήτο ορισμένη σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται την ερχόμενη Πέμπτη και επιπρόσθετα διότι η εκκρεμότητα ή μη αστυνομικής έρευνας αποτελεί τη βάση για τη δήλωση της Προέδρου και την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προς το Πολιτικό Γραφείο, η σημερινή συνεδρία του τελευταίου αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης της αίτησης για άρση της ασυλίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την έκδοση της απόφασης του τελευταίου.

3. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρων, γεγονός που θα καταδείξει σε σημαντικό βαθμό αν οι έρευνες της Αστυνομίας θα συνεχίσουν ή όχι, το Πολιτικό Γραφείο θα συνέλθει και θα επιληφθεί την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο είχε υιοθετήσει δήλωση της Προέδρου του Κόμματος.

4. Τονίζεται ότι τόσο η δήλωση της Προέδρου του Κόμματος όσο και η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου στο Πολιτικό Γραφείο μέχρι τότε συνεχίζουν να ισχύουν. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παύλος Μαρινάκης: Περίεργη η χρονική συγκυρία των βίντεο στην Κύπρο

 12.01.2026 - 15:23
Επόμενο άρθρο

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

 12.01.2026 - 15:57
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

  •  12.01.2026 - 13:56
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

  •  12.01.2026 - 14:56
Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

  •  12.01.2026 - 14:13
Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

  •  12.01.2026 - 13:36
Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  12.01.2026 - 12:59
Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

  •  12.01.2026 - 14:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα